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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sufisinema Günlerinde senaryo destek yarışması ödülü sahibini buldu

İHA

Sufisinema Günlerinde senaryo destek yarışması ödülü sahibini buldu

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Sufisinema Günleri kapsamında düzenlenen 2. Uzun Metraj Sinema Filmi Senaryo Destek Yarışması’nda ödül sahibini buldu.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Sufi Sinema Günleri kapsamında yapılan 2. Uzun Metraj Sinema Filmi Senaryo Destek Yarışması sonuçlandı. 20 Ocak 2021 30 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan yarışmaya toplam 19 katılım gerçekleşti. “Karga” rumuzu ile yarışmaya katılan Mehmet Akif Güler’e ait “Cenneti Aramak” adlı eser, 2. Tasavvuf Konulu uzun Metraj Sinema Senaryosu destek ödülüne layık görüldü.
Düzenlenen ödül programında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, 2020 ve 2021 yıllarında Covid19 nedeniyle ancak Sufisinema Günleri kapsamında, Sufisinema 2. Uzun Metraj Sinema Filmi Senaryo Destek Yarışmasını düzenlediklerini söyledi. Sinemanın başlangıç noktası olan filmin içeriğini oluşturan fikrin, festivalin ana omurgasını oluşturduğunu ifade eden Abdüssettar Yarar, “Festivalimizin ismini taşıyan sufi sinema film içeriklerinin, fikri belli bir bakış açısına göre senaryolaştıran sinema emektarlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. En iyi yönetmenin, en iyi yapımcının, en iyi görüntü yönetmenin seçildiği festivallerden farklı olarak senaristin bakış açısını ödüllendirme yoluna gitmekteyiz ve özellikle teknolojik gelişmelerin çağ atladığı günümüzde asıl değerin öz ve anlam olduğunu tüm dünyaya anlatma çabası ile Sufisinema Günleri 2. Uzun Metraj Sinema Filmi Senaryo Yarışması’nı geçtiğimiz günlerde tamamladık. 2. Ulusal Uzun Metraj Film Senaryo Yarışmasına 20 Ocak 2021 30 Nisan 2021 tarihleri arasında 12 müracaat yapıldı. 2020 yılında Covid19 nedeniyle yapılamayıp, 2021 yılına kaydırılan 7 müracaat ile birlikte toplam 19 senaryo yazma yarışması müracaatı oldu. ‘Karga’ rumuzu ile yarışmaya katılan Mehmet Akif Güler’e ait ‘Cenneti Aramak’ adlı eser, 2. Sufisinema Günleri Tasavvuf Konulu Uzun Metraj Sinema Senaryosu destek ödülüne layık görüldü ve senaryoya 30 bin Türk Lirası teşvik ödülü verildi” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından yarışmacıya ödülü programa katılan protokol mensupları tarafından verildi.

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