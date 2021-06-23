Kontrolden çıkan otomobil üç araca çarptı: 1 yaralı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki üç araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osman K. (54) idaresindeki 42 COB 79 plakalı otomobil Gazi Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinden Engili Mahallesi istikametine seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarında park halinde bulunan üç araca çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Osman K. yaralandı. Yaralı ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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