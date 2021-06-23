Konya’da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Müftü Mahallesi Isparta Çevre Yolu Otogar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. yönetimindeki 42 R 3037 plakalı Tofaş marka otomobil seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan yaya H.B.'ye çarptı. Kazada yaralanan yaya adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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