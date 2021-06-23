Selde dere yatağındaki köprü çöktü

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Yasin URAL/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Ilgın ilçesinde etkili olan sağanağın neden olduğu selde, dere yatağı üzerine kurulu köprü çöktü.

Ilgın ilçesinde yaklaşık bir saat süren sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle dere yatağının üzerine kurulu, Avdan Mahallesi'ni ilçeye bağlayan yol üzerindeki köprü çöktü. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle ulaşım, tali yoldan sağlanmaya başlandı. Köprünün yeniden yapılacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Konya Yasin URAL

2021-06-23 15:44:27



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