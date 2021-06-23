3 kız kardeşin yanarak öldüğü evin, bir gün önce tahliyesi istenmiş

Hasan DÖNMEZAdem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, Suriye uyruklu ailenin 3 çocuğunun yaşamını yitirdiği yangının çıktığı ev için kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verildiği, bir gön önce de aileye tebliği edildiği ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre elektrikli ısıtıcının neden olduğu yangında kardeşlerden geriye, etrafa saçılan oyuncakları kaldı.
Merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi'nde Suriye uyruklu ailenin oturduğu 2 katlı evin üst katında dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın sırasında alt katta bulunan Cihat El İsmail (23) ve 8 aylık hamile eşi Kader El İsmail (21), aynı zamanda akrabaları olan komşuları tarafından uyarılınca evden çıktı. Ancak üst katta uyuyan çiftin çocukları, ikizler Fatma (4) ve Ayşe (4) ile Nuran (2) mahsur kaldı. Aile, üst katı saran alevlerin arasında kalan çocuklarını kurtarmaya çalıştı, ancak başaralı olamadı
GERİYE OYUNCAKLARI KALDI
İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sırasında evin ahşap tavanı çöktü. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, enkaz altından 3 kardeşin cansız bedenini çıkardı. Kardeşlerin cenazeleri, Konya Şehir Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından İş Galaman Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Enkaza dönen evde, 3 küçük kızdan geriye oyuncakları kaldı.
TAHLİYE KARARI BİR GÜN ÖNCE AİLEYE BİLDİRİLMİŞ
Suriyeli ailenin 6 yıl önce Konya´ya geldiği, Cihat El İsmail´in de hem inşaatlarda çalışıp hem de kağıt toplayarak geçimini sağladığı belirtildi. Mahalledeki kentsel dönüşüm çalışması kapsamında, yanan evin de yıkımına karar verildiği ve bir gün önce de belediye ekiplerinin evin tahliyesi için aileye tebliği ettiği ortaya çıktı. İtfaiyenin incelemesinde yangının ısıtıcıdan kaynaklandığı, evin elektrik tesisatının eski ve bağlantılarının düzenli olmadığı belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Adem YILDIZ
2021-06-23 16:10:34
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