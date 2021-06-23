Selçuk Üniversitesinde mezuniyet sevinci

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veteriner Fakültesi 20202021 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleşti. Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Selçuk Üniversitesi mezunlarının ayrıcalığını mesleki hayatlarında tecrübe edeceklerine inandığını söyledi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin 5 yıl süren meşakkatli, bir o kadar da keyifli eğitimlerini tamamlamasının ardından Türkiye’nin en köklü üniversiteleri arasında yer alan Selçuk Üniversitesi'nden mezun olduğunu söyledi. Veteriner Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin eğitim sürecinin bir bölümünü pandemi gölgesinde geçirmesine rağmen, ülkesine daha iyi hizmet edebilme düşüncesiyle elinden gelen çabayı gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Aksoy, “Her biriniz, gösterdiğiniz gayret neticesinde bu fakülteden mezun olmayı ve hayalinizdeki veteriner hekimlik mesleğini icra etmeyi sonuna kadar hak ediyorsunuz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, burada almış olduğunuz eğitim, yeterlilik açısından sizi, eşdeğer bölümlerden mezun olanların çok daha ilerisine taşıyacaktır. Ancak üniversite hayatının sadece teorik bilgiyle sınırlı olmadığını, bu 5 yıl boyunca burada kazandığınız vizyon ve tecrübenin de aldığınız eğitimin bir parçası olduğunu unutmamak gerekir. Bu noktada, Selçuk Üniversitesi’nin ayrıcalığını bundan sonraki meslek hayatınızda yakinen tecrübe edeceğinize inanıyorum. Geleceğe yönelik hedeflerini belirlemiş, milletine ve tüm insanlığa faydalı olmayı şiar edinmiş ve bu amaç uğruna hareket etmekten geri durmayan gençlerimize diplomalarının hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Haliloğlu da öğrencilere takdim edilen diplomaların, meslek hayatının kapılarını aralayacak birer anahtar olduğunu belirterek fakülte olarak bir cevher gibi yetiştirilen, vatan ve millet sevdalısı mezunlar vermenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Tören, öğrencilere diplomalarının verilmesiyle sona erdi. Sultan Alparslan Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken, Prof. Dr. İlhan Çiftçi ve Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Kamil Beşoluk, Konya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mesut Koçak, öğretim elemanları ile aileler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.