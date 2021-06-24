Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: “Konya’nın gücünü birleştirirsek Konyaspor’u daha iyi yerlere taşırız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: “Konya’nın gücünü birleştirirsek Konyaspor’u daha iyi yerlere taşırız”

İHA

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: “Konya’nın gücünü birleştirirsek Konyaspor’u daha iyi yerlere taşırız”

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Konya’nın büyük bir şehir olduğunu belirterek, şehrin gücü birleştirilirse Konyaspor’u daha iyi yerlere taşıyacaklarını söyledi.
Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte medya mensuplarıyla bir araya geldi. Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen tanışma toplantısında Başkan Fatih Özgökçen açıklamalarda bulundu. 5 Haziran günü yapılan Olağanüstü Genel Kurulla görevi devraldıklarını belirten Fatih Özgökçen, “Görevi devralmamızın akabinde birlik ve beraberliği ön planda tutacağımızı belirtmiştik. Bu minvalde şehrin yöneticileriyle görüşmelere başladık. Öncelikle Vali Bey'le, daha sonra büyükşehir belediye başkanımızla, ilçe belediye başkanlarımızla görüşmelerimizi tamamladık. Daha sonra odalarımız, borsamız ve en nihayetinde de sanayicilerimizi, iş adamlarımızı dolaşmaya başladık. Bu doğrultuda birlik ve beraberlik noktasında bir hava oluştuğu kanaatindeyiz. İnşallah bunu bu şekilde devam ettirebilirsek 100. yıla bir kala belki biraz daha Konyaspor’umuzu, Konya’mızı daha değerli bir marka haline getirebiliriz. Değerli bir markadan daha ziyade markayı daha iyi düzeylere taşıyabiliriz, amacımız bu” dedi.
Görev dağılımını yaptıklarını ifade eden Başkan Özgökçen, “Görev dağılımının yapılmasından sonra 23 kişilik yönetim kurulumuzdaki tüm arkadaşlarımız bu 2025 günlük süreç içerisinde hepsi alanında temayüz etmiş iş adamları ama kendi işlerine gitmediler. 2025 gün boyunca ‘Konyaspor için neler yapabiliriz?’ bunun çalışmasını yaptılar, yapıyorlar. Bir taraftan herkesin beklediği transfer için futbol şubeden sorumlu arkadaşlarımız onla ilgili çalışmalarını yapıyor. Reklamsponsorlukla alakalı arkadaşlarımız ‘Konyaspor’a maddi açıdan nasıl kazanç getirebiliriz?’ onun çalışmasını yapıyorlar. İdari ve mali açıdan arkadaşlarımızın kulüple alakalı değerlendirmeleri devam ediyor. Bu doğrultuda verdiğimiz, paylaşılan tüm görevler yerine getirilmeye çalışılıyor. Biz de elimizden geldiği kadar bunlara nezaret ediyoruz, çalışıyoruz. Dediğim gibi sanayicilerle görüşmelerimiz başladı. O da bizim beklediğimizden daha iyi şekilde devam ediyor. Mutlulukla söylüyorum, Konya büyük bir şehir. Eğer Konya’nın gücünü birleştirirsek, sadece futbol, spor camiası için söylemiyorum Konya her yerde başarılı olur. Zaten başarılı, bu başarıyı daha üst düzeylere taşıyabiliriz ve bu noktada çalışmalar devam ediyor. İnşallah biz hem Konya’yı hem Konyaspor’u daha iyi yerlere taşırız diye umut ediyoruz. Sportif başarı da bu birleşmeye katılırsa daha güzel olur. İnşallah bunun da altyapısını kurarız. Altyapıyla alakalı çalışmalarımız olacak. Bizim en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesidir. Çünkü altyapı olmadan yüksek paralarla bu takımları ayakta tutmak zor olur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP'li Öztrak: Türkiye'de Merkez Bankası başkanı dayanmıyor
YEREL HABERLER CHP'li Öztrak: Türkiye'de Merkez Bankası başkanı ...
Kulu’da biçerdöver fiyatları belirlendi
YEREL HABERLER Kulu’da biçerdöver fiyatları belirlendi
Dikim makinesi fiyatı yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti
YEREL HABERLER Dikim makinesi fiyatı yüksek olunca ahşaptan kendisi ...
Başkan Karabacak: “5 bin TL hibe desteği kırtasiyeci esnaflarımızı sevindirdi”
YEREL HABERLER Başkan Karabacak: “5 bin TL hibe desteği kırtasiyeci ...
İş yerinin ikinci katından düşen işçi öldü
YEREL HABERLER İş yerinin ikinci katından düşen işçi öldü
Selçuk Üniversitesinde mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesinde mezuniyet sevinci
3 kız kardeşin yanarak öldüğü evin, bir gün önce tahliyesi istenmiş
YEREL HABERLER 3 kız kardeşin yanarak öldüğü evin, bir gün önce ...
Selde dere yatağındaki köprü çöktü
YEREL HABERLER Selde dere yatağındaki köprü çöktü
Konya'da yangın faciası: 3 çocuk öldü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Konya'da yangın faciası: 3 çocuk öldü/ Ek fotoğraflar
Konya Büyükşehir Zabıtasına Engelli Hakları Eğitimi
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Zabıtasına Engelli Hakları Eğitimi
Yangında ölen 3 küçük kız kardeş yan yana defnedildi Konya'da yangında hayatını kaybeden çocukların cenazeleri kucaklarda mezarlığa getirildi
YEREL HABERLER Yangında ölen 3 küçük kız kardeş yan yana ...
Karatay Kent Konseyi’nden online “Sınav Stresiyle Başa Çıkabilmek” semineri
YEREL HABERLER Karatay Kent Konseyi’nden online “Sınav Stresiyle ...
Selçuklu Belediyesi Evde Yaşlı Bakım Hizmetine yeniden başladı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi Evde Yaşlı Bakım Hizmetine ...
Konya’da izinsiz keklik bulunduran şahsa 61 bin lira ceza
YEREL HABERLER Konya’da izinsiz keklik bulunduran şahsa 61 bin lira ...
3 küçük kız kardeşten geriye kalan elbise ve oyuncaklar yürek burktu Çocukların hayatını kaybettiği evde kısa süre öncesinde de yangın çıktığı ve itfaiye tarafından söndürüldüğü öğrenildi
YEREL HABERLER 3 küçük kız kardeşten geriye kalan elbise ve ...
Konya’da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, uyuşturucuyla ...
Konya Gazeteciler Cemiyetinden İHA muhabirine yapılan saldırıya kınama
YEREL HABERLER Konya Gazeteciler Cemiyetinden İHA muhabirine yapılan ...
Üç küçük kız kardeş müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybetti Konya’da evde çıkan yangında yabancı uyruklu 4 yaşındaki ikiz kız kardeşler ile 2 yaşındaki küçük kız kardeş kurtarılamadı
YEREL HABERLER Üç küçük kız kardeş müstakil evde çıkan yangında ...
Kontrolden çıkan otomobil üç araca çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil üç araca çarptı: 1 yaralı
İş makinesinin üzerine toprak kaydı: 1 yaralı
YEREL HABERLER İş makinesinin üzerine toprak kaydı: 1 yaralı
Selçuklu’ya yeni hafızlık merkezi daha kazandırıldı
YEREL HABERLER Selçuklu’ya yeni hafızlık merkezi daha kazandırıldı
Şehit Adem Oğuz’un adı Meram’da yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehit Adem Oğuz’un adı Meram’da yaşatılacak
Sufisinema Günlerinde senaryo destek yarışması ödülü sahibini buldu
YEREL HABERLER Sufisinema Günlerinde senaryo destek yarışması ödülü ...