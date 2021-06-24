Selçuklu Belediyesi Yazır Mahallesi’ne yeni okul kazandırıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Yazır Mahallesi’nin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan 32 derslikli okulun temelini attı. Okulun 2022 yılı içerisinde açılması bekleniyor.

Eğitim alanında yatırımlarını sürdüren Selçuklu Belediyesi, Yazır Mahallesi’nin önemli bir ihtiyacı olan 32 derslikli okulun temelini attı. Bodrum, zemin ve iki kattan oluşan okulun içinde 30 öğrenci kapasiteli 32 derslik, kütüphane, atölyeler, çok amaçlı salon ve spor salonu yer alacak. 7 bin 558 metrekare alanda inşa edilen okulda ayrıca peyzaj ve otopark düzenlemesi de yapılacak. 17 milyon 700 bin TL’ye mal olacak okulun 2022 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

“32 derslikli okulumuzun önemli eğitim merkezlerinden bir tanesi olacağına inanıyorum”

Selçuklu’da eğitime olan desteklerini yapımı devam eden 32 derslikli okul ile sürdürdüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “İlçemizde eğitim alanında örnek birçok çalışma yürütüyoruz. SEDEP, Sille Tabiat Okulu gibi örnek projelerimizle Türkiye’de parmakla gösterilen bir eğitim anlayışını ortaya koyduk. Şimdi de Yazır Mahallemizde kazandıracağımız 32 derslikli okulumuzla eğitime olan desteğimizi sürdüreceğiz. İçinde farklı atölyelerin yer alacağı okulumuz modern mimarisi ile de önemli eğitim merkezlerinden bir tanesi olacak ve bölgenin ihtiyacına cevap verecek. Yazır Mahallemizde önemli bir eksiği tamamlamanın mutluluğu ile burada eğitim alacak öğrencilerimizin vatana millete hayırlı projeler üretmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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