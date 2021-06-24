Karatay Yaz Spor Okulları ön kayıtları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay Yaz Spor Okulları ön kayıtları başladı

İHA

Karatay Yaz Spor Okulları ön kayıtları başladı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, çocukların sporla tanışması, sporu daha çok sevmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşabilmeleri hedefiyle yürüttüğü “Karatay Yaz Spor Okulları” projesinde ön kayıtları almaya başladı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca amaçlarını ilçeyi sporun merkezi yapmak olarak özetleyerek, “Karatayımız, sportif faaliyetlerde adından söz ettirecek başarılı gençlerimizi içerisinde barındırıyor. Amacımız, bu cevhere sahip gençlerimizin gözündeki ışığı, parıltıyı artırmak ve onları geleceğe daha güçlü hazırlamaktır” dedi.
Çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlama hedefiyle harekete geçen Karatay Belediyesi, “Karatay Yaz Spor Okulları” için ön kayıtları almaya başladı. Bu yaz 9 branşta eğitimin verileceği Karatay Belediyesi Yaz Spor Okulları’na kayıtlar internet üzerinden yapılıyor. Veliler, daha detaylı bilgi almak ve çocuklarının ön kaydını yaptırabilmek için sporokullari.karatay.bel.tr adresini ziyaret edebiliyor. Karatay Belediyesi Yaz Spor Okulları’na ön kayıtlar sadece internet üzerinden yapılabilecek. 2006 ile 2015 arası doğumlu çocukları kapsayan eğitimler için ön kayıtlar 2 Haziran Pazar günü saat 23.59 itibariyle sona erecek. Kayıtlarını başarıyla tamamlayan veliler, kendilerine gelecek bilgilendirme mesajına göre hareket edecek. Veliler ayrıca Karatay Yaz Spor Okulları ile ilgili 0332 350 13 13 numaralı telefondan da bilgi alabilecek. Kesin kayıt listeleri, 30 Haziran 2021 Çarşamba günü sporokullari.karatay.bel.tr adresinden duyurulacak. Karatay Yaz Spor Okulu eğitimleri 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 27 Ağustos 2021 Cuma günü sona erecek.
Karatay Yaz Spor Okulları’nda eğitimler 5 tesiste yapılacak. Sporculara pandemi kuralları gereği hijyenik şartlarda branşlarında profesyonel antrenörler eşliğinde eğitimler verilecek. Futbol, basketbol, voleybol, karate, taekwondo, jimnastik, kick boks, masa tenisi ve satranç olmak üzere olmak üzere toplam 9 branşta eğitimler verilecek. Kayıt yaptıran sporcular, branşlarına göre Pazartesi, Çarşamba, Cuma veya Salı, Perşembe, Cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün eğitim alacak. Karatay Yaz Spor Okulları’nda eğitimler ise Şehit Nihat Gün Spor Tesisi, Cemil Keleşoğlu Lisesi Spor Salonu, Ali Ulvi Kurucu Lisesi Spor Salonu, Ulubatlı Hasan Mahallesi Spor Salonu ile Celalettin Karatay Kongre ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

“Amacımız çocuklarımızı geleceğe çok daha güçlü hazırlamak”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak onları spora yönlendirmek ve çocuklara sporu sevdirmek amacıyla “Karatay Yaz Spor Okulları” projesini uyguladıklarını belirtti. Başkan Hasan Kılca, “İlçemizi sporun ve sporcunun merkezi yapma hedefiyle çıktığımız yolda çocuklarımızı sporla tanıştırmak, sporu sevdirmek ve bu konuda kendilerini geliştirip ilerlemelerini sağlamak amacıyla ‘Karatay Yaz Spor Okulları’ projesini 2019’da hayata geçirmiştik. Yüksek bir katılımla ve güzel bir verimle o dönem geçirmiştik. Bu güzel başlangıç, yeniden canlandırdığımız Karatay Spor Kulübümüze de önemli katkılar sağladı. Bu projemiz sayesinde yaz spor okulumuzdan birçok sporcumuz, kulüp bünyesinde lisanslı sporcular oldu. Ancak maalesef geçtiğimiz yıl Covid19 salgınının yüksek etkileri dolayısıyla spor okullarımızı erteleme kararı almıştık. Bu yıl ise gerek yüksek aşılama oranları gerekse de salgın etkilerinin azalarak normalleşme sürecinin başlamış olması dolayısıyla kısıtlı kontenjan ve kısıtlı branşlar ile spor okullarımızı açma kararı aldık. Sporun tüm güzellikleriyle geleceğe hazırlanmak, ilçemizin spor hayatına ve sizlerin sportif çalışmalarına destek olmak için attığımız bu adım inşallah daha ileride çok güzel neticelere ulaşacak. Karatayımız sportif faaliyetlerde inanıyorum ki adından söz ettirecek başarılı gençlerimizi içerisinde barındırıyor. Amacımız bu cevhere sahip gençlerimizin gözündeki ışığı, parıltıyı artırmak ve onları geleceğe daha güçlü hazırlamak; sportif eğitimi yaygınlaştırmak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selçuklu Belediyesi Yazır Mahallesi’ne yeni okul kazandırıyor
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi Yazır Mahallesi’ne yeni okul ...
Konya Büyükşehir’den Bozkır’a yeni otogar ve itfaiye binası
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den Bozkır’a yeni otogar ve itfaiye ...
Başkan Oprukçu: “Ereğli’de bir gelecek inşa ediliyor”
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu: “Ereğli’de bir gelecek inşa ediliyor”
Rektör Prof. Dr. Aksoy: “Hedefimiz, gelenekle geleceği buluşturan Selçuk Üniversitesini daha da üst sıralara taşımak”
YEREL HABERLER Rektör Prof. Dr. Aksoy: “Hedefimiz, gelenekle ...
Yangında 3 küçük çocuğunu kaybeden baba: “Onları Allah verdi, Allah aldı” Konya Valisi Özkan ve İl Emniyet Müdürü Aydın ile ilgililer acılı aileye ziyaret etti
YEREL HABERLER Yangında 3 küçük çocuğunu kaybeden baba: “Onları ...
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: “Konya’nın gücünü birleştirirsek Konyaspor’u daha iyi yerlere taşırız”
YEREL HABERLER Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: “Konya’nın gücünü ...
CHP'li Öztrak: Türkiye'de Merkez Bankası başkanı dayanmıyor
YEREL HABERLER CHP'li Öztrak: Türkiye'de Merkez Bankası başkanı ...
Kulu’da biçerdöver fiyatları belirlendi
YEREL HABERLER Kulu’da biçerdöver fiyatları belirlendi
Dikim makinesi fiyatı yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti
YEREL HABERLER Dikim makinesi fiyatı yüksek olunca ahşaptan kendisi ...
Başkan Karabacak: “5 bin TL hibe desteği kırtasiyeci esnaflarımızı sevindirdi”
YEREL HABERLER Başkan Karabacak: “5 bin TL hibe desteği kırtasiyeci ...
İş yerinin ikinci katından düşen işçi öldü
YEREL HABERLER İş yerinin ikinci katından düşen işçi öldü
Selçuk Üniversitesinde mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesinde mezuniyet sevinci
3 kız kardeşin yanarak öldüğü evin, bir gün önce tahliyesi istenmiş
YEREL HABERLER 3 kız kardeşin yanarak öldüğü evin, bir gün önce ...
Selde dere yatağındaki köprü çöktü
YEREL HABERLER Selde dere yatağındaki köprü çöktü
Konya'da yangın faciası: 3 çocuk öldü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Konya'da yangın faciası: 3 çocuk öldü/ Ek fotoğraflar
Konya Büyükşehir Zabıtasına Engelli Hakları Eğitimi
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Zabıtasına Engelli Hakları Eğitimi
Yangında ölen 3 küçük kız kardeş yan yana defnedildi Konya'da yangında hayatını kaybeden çocukların cenazeleri kucaklarda mezarlığa getirildi
YEREL HABERLER Yangında ölen 3 küçük kız kardeş yan yana ...
Karatay Kent Konseyi’nden online “Sınav Stresiyle Başa Çıkabilmek” semineri
YEREL HABERLER Karatay Kent Konseyi’nden online “Sınav Stresiyle ...
Selçuklu Belediyesi Evde Yaşlı Bakım Hizmetine yeniden başladı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi Evde Yaşlı Bakım Hizmetine ...
Konya’da izinsiz keklik bulunduran şahsa 61 bin lira ceza
YEREL HABERLER Konya’da izinsiz keklik bulunduran şahsa 61 bin lira ...
3 küçük kız kardeşten geriye kalan elbise ve oyuncaklar yürek burktu Çocukların hayatını kaybettiği evde kısa süre öncesinde de yangın çıktığı ve itfaiye tarafından söndürüldüğü öğrenildi
YEREL HABERLER 3 küçük kız kardeşten geriye kalan elbise ve ...
Konya’da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, uyuşturucuyla ...
Konya Gazeteciler Cemiyetinden İHA muhabirine yapılan saldırıya kınama
YEREL HABERLER Konya Gazeteciler Cemiyetinden İHA muhabirine yapılan ...