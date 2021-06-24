Beyşehir’de aşı uygulama noktası kuruldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, başlatılan aşı seferberliğini daha da yaygınlaştırmak ve hızlandırabilmek amacıyla Anıt Meydanında Covid19 aşı uygulama noktası kuruldu.

Aşı uygulama noktasındaki stantta aşı olma hakkı verilenler randevu almadan korona virüs aşılarını olabiliyor. Beyşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir, aşı uygulama noktasında vatandaşlara aşı konusunda bir uzman hekim ve 8 hemşire ile hizmet verdiklerini belirterek, "Aşı hakkı verilen vatandaşlarımızın burada randevu almadan aşı olabilmesine imkan sağlanıyor" dedi. Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Beyşehir İlçe Kaymakamlığı işbirliğinde başlatılan uygulamaya Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın da destek verdiğini vurgulayan Mehmet Kendir, "Aşı olmak isteyen vatandaşlarımıza böyle bir hizmeti vermekten dolayı çok mutluyuz. Vatandaşlarımız da aynı memnuniyet içerisinde olduklarını ifade ediyor. Bulaşıcı hastalıklarla mücadelemizde en büyük silahımız aşı, o yüzden biz de Beyşehir’deki sağlık kuruluşları olarak gerek hastane, gerek ilçe sağlık müdürlüğü ve gerek aile hekimleri olarak etkin bir şekilde yürütülen bu programı uygulamaya çalışıyoruz. Beyşehir anıt alanında hafta içi 11.00 16.00 saatleri arasında aşı uygulama noktasındaki standımız açık olacak. Aşı olma hakkı verilen tüm vatandaşlarımızı standımıza bekliyoruz. Desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamımız Yusuf Özdemir’e, İlçe Belediye Başkanımız Adil Bayındır’a, kurum müdürlerimize ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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