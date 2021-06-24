Konya’dan çalınan jeneratör Beyşehir’de bulundu

Konya’da kum ocağından çalınan 50 bin lira değerindeki jeneratör jandarma tarafından Beyşehir ilçesinde bulundu.

Hırsızlık olayı, 4 Haziran’da merkez Selçuklu ilçesi Eğribayat Mahallesi’nde bulunan kum ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kum ocağından 50 bin lira değerindeki jeneratör çalındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda jeneratörün Beyşehir’de bulunan A.B.’ye (61) ait besi çiftliğinde olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma ile jeneratör çiftlikten alınarak sahibine teslim edildi. Çiftlik sahibi şüpheli A.B. ise gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

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