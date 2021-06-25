NEÜ öğrencileri “Kalite Elçisi” oldu

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Hukuk Fakültesi öğrencileri Arif Emrah Toyoğlu ve Yusuf Polat’a, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından “Kalite Elçisi” unvanı verildi.

YÖKAK bünyesinde verilen ulusal düzeydeki eğitimler, çalıştaylar ve programlar neticesinde 3 elemeye katılan ve bu ulusal düzeydeki elemelerde muvaffak olan NEÜ Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencileri Arif Emrah Toyoğlu ve Yusuf Polat, YÖKAK’ın Değerlendirici/İzleme Programına dahil olarak “Kalite Elçisi” unvanıyla ilk görevlerini almış oldu. YÖKAK tarafından Arif Emrah Toyoğlu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin, Yusuf Polat ise İstanbul Maltepe Üniversitesi’nin izleme programında öğrenci temsilcisi olarak görevlendirildi. NEÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Koyuncu, YÖKAK bünyesinde üniversitelerin kurumsal izleme programında değerlendirici görevi yürüten öğrencilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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