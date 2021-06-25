Beyşehir’de küçükbaş hayvan yetiştiricilerine portatif ağıl desteği

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, küçükbaş hayvan yetiştiricileri, yeni bir devlet desteği olan portatif ağıl desteğinden yararlanabilecek.

Beyşehir İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü, Konya’nın küçükbaş hayvancılıkta önemli merkezlerinden birisi olan Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren koyun ve keçi yetiştiricilerine yönelik yeni bir projeyi hayata geçirebilmek için çalışma başlattı. “Beyşehir’de KOP ile Küçükbaş Hayvan Refahı Artıyor” projesi kapsamında ilçe genelinde faaliyet gösteren18 küçükbaş hayvan yetiştiricisi besiciye özel üretim portatif ağıl desteği sağlanacak.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, yaklaşık toplam maliyeti 1 milyon liraya ulaşan proje çerçevesinde destekten istifade etmek isteyen besicilerin sahip olacakları portatif ağılların yüzde 30’luk bir bölümü için ücret ödeyeceğini vurgularken, kalan kısmının ise hibe desteği olarak karşılanacağını belirtti. Kaya, taşınabilir 240 metrekare alanı kaplayan portatif ağıllarda aynı anda 200 koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanın beslenebileceğini belirterek, “Bu portatif ağıllar aynı zamanda ısı yalıtımlı. Yani yazın sıcak, kışın da içerisindeki küçükbaş hayvanları koruyacak bir izoleye sahip. Dolayısıyla portatif ağıllar daha iyi ısı yalıtımı sağladığı için hayvan ölümlerinin de önüne geçilecek. Bu ağıllar nakledilebilme özelliğine sahip olduğu için de meradaki ot durumuna göre üreticiler istedikleri yere taşıyabiliyor. İçerisinde kaba yemlik, suluk ve 4 adet de padoğu bulunacak. En az 100 küçükbaş hayvana sahip besicilerin yararlanabilmek için başvuracağı projeden istifade etmek isteyenler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze başvuruda bulunabilir. Başvuru şartlarıyla ilgili bilgiler hem kurumumuzdan hem de köy muhtarlıklarımızdan öğrenilebilir” dedi.

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