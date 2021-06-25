Konya Büyükşehir’den ilçe belediyelerine fon kaynağı eğitimi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya Belediyeler Birliği ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun katkılarıyla ilçe belediyelerindeki personele yönelik “Yerel Yönetimler İçin Fon Kaynakları Eğitimi” gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinde çalışan personele yönelik “Yerel Yönetimler İçin Fon Kaynakları Eğitimi” düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi ile Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen; Konya Belediyeler Birliği ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) destek verdiği eğitimler iki gün sürdü. Eğitimin ilk gününde Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi, Belediyelere Yönelik Fon Kaynakları ile Yerel Fon Kaynakları konularında bilgilendirmelerde bulunurken; ikinci günde ise Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi ile TKDK tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım Kırsal Kalkınma (IPARD) eğitimleri verildi. Yerel fon kaynakları, belediyelerin yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı proje tecrübelerinin de paylaşıldığı ve değerlendirmelerin yapıldığı eğitimin sonunda ilçe belediyeleriyle belirli aralıklarla proje eğitim programları ve iyi uygulamaların paylaşımları için toplanma kararı alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.