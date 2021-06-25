Konya’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Konya’nın Seydişehir ilçesinde torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 1’i kadın 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri ilçede sokak satıcılarına yönelik operasyon başlattı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından düğmeye basan ekipler, 4 eve yaptıkları baskınla D.D., M.K., H.K. ve M.K‘yi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 1’i kadın 4 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.