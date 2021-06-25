Konya’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Konya’nın Seydişehir ilçesinde torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 1’i kadın 4 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri ilçede sokak satıcılarına yönelik operasyon başlattı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından düğmeye basan ekipler, 4 eve yaptıkları baskınla D.D., M.K., H.K. ve M.K‘yi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 1’i kadın 4 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.