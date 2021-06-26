Türk Yıldızları Selçuklu Sultanlarını selamladı

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Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)- KONYA´nın Türk Selçuklu Devleti´ne başşehir oluşunun 924´üncü yılı kutlamaları kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan akrobasi timi Türk Yıldızları, kentin semalarında Selçuklu Sultanlarını selamladı.

Konya´nın Türk Selçuklu Devleti´ne başşehir oluşunun 924´üncü yılı kutlamaları kapsamında Alaeddin Camii Sultanlar Türbesi ve Kılıçarslan Şehir Meydanı´nda Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği Konser verdi. Konyalıların ilgi gösterdiği kutlamalarda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan akrobasi timi Türk Yıldızları, kentin semalarında Selçuklu Sultanlarını selamladı. Türk Yıldızlarının akrobasi uçakları kentin her yerinden görülebilecek şekilde selamlama uçuşları gerçekleştirdi. Gösteride Türk Yıldızları´nın gökyüzüne çizdiği ay-yıldız büyük alkış aldı. DHA-Genel Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-06-26 19:11:58



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