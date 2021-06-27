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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

100 yaşındaki Müzeyyen nineye polis şefkati

İHA

100 yaşındaki Müzeyyen nineye polis şefkati

Konya’da karşıdan karşıya geçmekte zorlanan 100 yaşındaki Müzeyyen Gökmen’nin kavşakta bekleyen kadın polis tarafından yolun karşısına geçirilmesi yürekleri ısıttı.
Geçtiğimiz cuma sabahı Mevlana Türbesi’ni ziyarete giden 100 yaşındaki Müzeyyen Gökmen, eve döndüğü sırada merkez Selçuklu ilçesi Adalhan Kavşağı’ndan geçmekte zorlandı. Kavşakta bekleyen Gülnihal isimli komiser yardımcısı, Müzeyyen Gökmen‘nin koluna girerek karşıya geçmesine yardımcı oldu. Cep telefonu ile kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, vatandaşlar tarafından büyük beğeni ve yorum aldı.
Öte yandan, Müzeyyen Gökmen’in 17 Aralık 2018’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya mitinginde kendisiyle görüşerek torununa iş istediği ve yardımcı olunduğu öğrenildi.

"Sürekli yoldan geçirirler beni"
Dolmuşa binerek her cuma Mevlana Türbesi'ni ziyaretine gittiğini anlatan Müzeyyen Gökmen, "Caminin köşede inerim, doğru Mevlana’nın oraya giderim. Üçler Mezarlığı'na giderim, mezarlığa giderim, sonra Mevlana’ya girerim. Benim videomu çekmişler nasıl olduysa. Sürekli yoldan geçirirler beni, Müslümanımız çok, Allah büyük. Birisi gelir kolumdan tutar geçirir. Allah, Kur’anımızla, imanımızla, amelimizle gitmeyi nasip etsin. İmansız gitmeyelim, er geç oraya gideceğiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini de anlatan Müzeyyen nine, "Mitingdeyken 'Nene biz seni çağırırız soğukta bekleme' dediler. Komiser beni çağırdı, Tayyip’in yanına gittim. 'Benim oğlum var, belediyede işe alabilir misin?' dedim. Konuştum geldim. 'Seni umreye yollayayım' dedi. Ben de gittiğimi söyledim. Anası atası nurlarda yatsın. Öpüyorum ciğerim, çok selam söylüyorum. Ben belediye başkanı ile görüşmek istiyorum yarım saatliğine" dedi.

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