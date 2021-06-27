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Taksiden husumetlisinin iş yerine ateş açtı, yandaki komşuyu yaraladı

DHA

Taksiden husumetlisinin iş yerine ateş açtı, yandaki komşuyu yaraladı


Yasin URAL/ KONYA,(DHA)KONYA'da, husumetlisi Kuddisi A.'nın iş yerine taksiden tabancayla ateş eden Metin G., bitişikteki iş yerinde oturan Selami K.'yi bacağından yaraladı. Selami K. hastaneye kaldırılırken Metin G. de kısa sürede polis tarafından yakalandı.
Olay, dün merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Metin G., iddiaya göre aralarında husumet olan cep telefonu satışı yapan Kuddisi A.'nın iş yerine taksiyle gelip, araç seyir halindeyken ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler bitişikteki iş yerinin önünde oturup dinlenen Selami K.'ye isabet etti. Selami K. kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan Kuddisi A. da iş yerinden çıkıp, aracın peşinden koştu. Daha sonra dönüp yaralanan komşusu Selami K.'ye yardım etti. Selami K. ihbar üzerine çağrılan ambulansla  Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Selami K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 
Olaydan önce sabah saatlerinde de kapalı olan aynı iş yerine gelip ateş açtığı öğrenilen Metin G. kısa sürede polis tarafından yakalandı. Saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.   DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Yasin URAL
2021-06-27 15:24:41

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