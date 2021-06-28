Eşiyle ilişkisi olan arkadaşını öldürdü, Suriye´ye kaçmaya çalışırken yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşiyle ilişkisi olan arkadaşını öldürdü, Suriye´ye kaçmaya çalışırken yakalandı

DHA

Eşiyle ilişkisi olan arkadaşını öldürdü, Suriye´ye kaçmaya çalışırken yakalandı


Adem YILDIZSalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da besi çiftliğinde çalışan Suriye uyruklu Kusay El Yasin (28), eşiyle ilişkisi olduğunu önü sürdüğü arkadaşı Mansur El Kaddas'ı (24) bıçaklayarak öldürdü. Suriye´ye kaçmak isterken sınıra 50 kilometre mesafede yakalanan El Yasin'in, ülkesindeki töreye göre eşini de öldürmeyi planladığı belirtildi.
Olay, önceki gün saat 17.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, boş arazide bir kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yerde yatan kişinin Suriye uyruklu Abdullah Mansur El Kaddas olduğunu ve bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdullah Mansur El Kaddas'ın, arkadaşı Kusay El Yasin tarafından saat 13.30 sıralarında öldürüldüğünü saptadı.
SURİYE'YE 50 KİLOMETRE KALA YAKALANDI
Polis ekipleri, El Yasin'in, eşi Eyfa El Yasin ve yengesini de yanına alıp, ülkesine kaçacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, Hatay'ın Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Yapılan çalışmayla El Yasin ile eşi ve yengesi sınıra 50 kilometre mesafede yakalandı. 
ARKADAŞININ EŞİYLE ALDATTIĞI İDDİASI
Suçunu itiraf eden El Yasin ifadesinde, arkadaşı Abdullah Mansur El Kaddas'ın birlikte çalıştıkları çiftlikten bir süre önce ayrıldığını, sürekli evine gelip gittiği için de eşi ile ilişkisi olduğundan şüphelendiğini belirtti. Olay günü El Kaddas'ın cep telefonunda eşine ait fotoğraf ve mesajları gördüğünü, ikisini yüzleştirdiğinde aldatıldığını öğrendiğini, evden kaçmaya çalışan El Kaddas'ı, peşinden koşup yakalayarak bıçakladığını belirtti. 
'İÇİM RAHATLADI'
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen El Yasin, kendisini görüntüleyen gazetecilere Arapça olarak "İçim rahatladı'' dedi. El Yasin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan öldürülen El Kaddas'ın ailesi, El Yasin'den şikayetçi olmadı. 
EŞİNİ DE ÖLDÜRMEDEN POLİS YAKALADI
Kusay El Yasin'in kendisini aldattığını öğrendiği eşi Eyfa El Yasin'i de Suriye'deki töreye göre, öldürmek için kendi topraklarına götürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-06-28 10:22:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yuvadan düşen yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Yuvadan düşen yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
Karısının ilişki yaşadığı adamı öldürdü, ‘içim rahatladı’ dedi Cinayet zanlısı Suriye'ye kaçmak isterken Hatay'da polis tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Karısının ilişki yaşadığı adamı öldürdü, ‘içim ...
Taksiden husumetlisinin iş yerine ateş açtı, yandaki komşuyu yaraladı
YEREL HABERLER Taksiden husumetlisinin iş yerine ateş açtı, yandaki ...
Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 924. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir ...
100 yaşındaki Müzeyyen nineye polis şefkati
YEREL HABERLER 100 yaşındaki Müzeyyen nineye polis şefkati
Başkan Kavuş Meram Millet Bahçesi’nde piknikçilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Kavuş Meram Millet Bahçesi’nde piknikçilerle ...
Karatay Belediyesi ilaçlama çalışmalarına hız verdi
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi ilaçlama çalışmalarına hız verdi
Mazot yüklü tankerin devrilme anı kamerada
YEREL HABERLER Mazot yüklü tankerin devrilme anı kamerada
Beyşehir Gölü'nde su seviyesinin azalması yat işletmecilerini tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü'nde su seviyesinin azalması yat ...
Başkan Pekyatırmacı pazar yerinde incelemede bulundu
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı pazar yerinde incelemede bulundu
Beyşehir’de uçurtma şenliği
YEREL HABERLER Beyşehir’de uçurtma şenliği
Motorin dolu tanker devrildi, yol adeta göle döndü Konya’nın Kulu ilçesinde motorin dolu tankerin Konya Ankara karayolunda devrilmesi bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Motorin dolu tanker devrildi, yol adeta göle ...
Türk Yıldızları Selçuklu Sultanlarını selamladı
YEREL HABERLER Türk Yıldızları Selçuklu Sultanlarını selamladı
Meram Millet Bahçesi çevre müfettişlerini ağırladı
YEREL HABERLER Meram Millet Bahçesi çevre müfettişlerini ağırladı
Tüfekle etrafa ve araçlara ateş açtı; o anlar kamerada 
YEREL HABERLER Tüfekle etrafa ve araçlara ateş açtı; o anlar ...
Fakülte kapısı, velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla geç kalan gence açıldı
YEREL HABERLER Fakülte kapısı, velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla geç ...
Konya’da kalp krizi geçiren kişiye hava ambulansı
YEREL HABERLER Konya’da kalp krizi geçiren kişiye hava ambulansı
Konya’da otomobil takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobil takla attı: 4 yaralı
YKS'ye koşa koşa son anda yetiştiler
YEREL HABERLER YKS'ye koşa koşa son anda yetiştiler
Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Büyükşen çiftinin katil zanlısının yakalanması için özel ekip kuruldu
YEREL HABERLER Büyükşen çiftinin katil zanlısının yakalanması için ...