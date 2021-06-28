Eşiyle ilişkisi olan arkadaşını öldürdü, Suriye´ye kaçmaya çalışırken yakalandı



Adem YILDIZSalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da besi çiftliğinde çalışan Suriye uyruklu Kusay El Yasin (28), eşiyle ilişkisi olduğunu önü sürdüğü arkadaşı Mansur El Kaddas'ı (24) bıçaklayarak öldürdü. Suriye´ye kaçmak isterken sınıra 50 kilometre mesafede yakalanan El Yasin'in, ülkesindeki töreye göre eşini de öldürmeyi planladığı belirtildi.

Olay, önceki gün saat 17.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, boş arazide bir kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yerde yatan kişinin Suriye uyruklu Abdullah Mansur El Kaddas olduğunu ve bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdullah Mansur El Kaddas'ın, arkadaşı Kusay El Yasin tarafından saat 13.30 sıralarında öldürüldüğünü saptadı.

SURİYE'YE 50 KİLOMETRE KALA YAKALANDI

Polis ekipleri, El Yasin'in, eşi Eyfa El Yasin ve yengesini de yanına alıp, ülkesine kaçacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, Hatay'ın Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Yapılan çalışmayla El Yasin ile eşi ve yengesi sınıra 50 kilometre mesafede yakalandı.

ARKADAŞININ EŞİYLE ALDATTIĞI İDDİASI

Suçunu itiraf eden El Yasin ifadesinde, arkadaşı Abdullah Mansur El Kaddas'ın birlikte çalıştıkları çiftlikten bir süre önce ayrıldığını, sürekli evine gelip gittiği için de eşi ile ilişkisi olduğundan şüphelendiğini belirtti. Olay günü El Kaddas'ın cep telefonunda eşine ait fotoğraf ve mesajları gördüğünü, ikisini yüzleştirdiğinde aldatıldığını öğrendiğini, evden kaçmaya çalışan El Kaddas'ı, peşinden koşup yakalayarak bıçakladığını belirtti.

'İÇİM RAHATLADI'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen El Yasin, kendisini görüntüleyen gazetecilere Arapça olarak "İçim rahatladı'' dedi. El Yasin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan öldürülen El Kaddas'ın ailesi, El Yasin'den şikayetçi olmadı.

EŞİNİ DE ÖLDÜRMEDEN POLİS YAKALADI

Kusay El Yasin'in kendisini aldattığını öğrendiği eşi Eyfa El Yasin'i de Suriye'deki töreye göre, öldürmek için kendi topraklarına götürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-06-28 10:22:27



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