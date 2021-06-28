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Bakan Kurum: Marmara'da 14 milyon lira idari para cezası uygulandı

DHA

Bakan Kurum: Marmara'da 14 milyon lira idari para cezası uygulandı


İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilajla ilgili, "Marmara´da müsilaja ilişkin 22 maddelik eylem planı çalışmasını kararlı şekilde yürütüyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 7 bin denetim yaptık. Bu çerçevede 14 milyon TL idari para cezası uyguladık ve toplamda 26 işletmeye de men cezası verdik" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün memleketi Konya'da Çeltik ve Yunak ilçelerinde ziyaret ve incelemelerde bulundu. Ardından basın açıklaması yapan Bakan Kurum, Marmara Denizi'nde sürdürülen müsilaj çalışmasındaki son durumu anlattı. Şu ana kadar yapılan denetimlerde 14 milyon TL idari ceza uygulandığını hatırlatan Bakan Kurum, şöyle konuştu:
''Marmara'da müsilaja ilişkin 22 maddelik eylem planı çalışmasını kararlı şekilde yürütüyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 7 bin denetim yaptık. Bu çerçevede 14 milyon TL idari ceza uyguladık, toplamda 26 işletmeye men cezası verdik. İşletmeleri bu noktada denetleyerek Marmara´mızı korumak adına adımlarımızı atıyoruz. Yalova'da 3, Balıkesir'de 5, Tekirdağ'da 12, Kocaeli'de 1 ve İstanbul'da 5 olmak üzere 26 tesisin yine işletmesini kapatma cezası vermek suretiyle denetimlerimizi yaptık. Temizlik çerçevesinde biliyorsunuz 20'nci günümüzü geride bıraktık ve toplamda 475 noktada 7 ilimizde müsilajla ilgili temizlik çalışmalarımız da devam ediyor. 20 günlük sürede toplamda yaklaşık 7 bin 932 metreküp müsilajı temizleyerek bertarafını sağladık. Yine 22 maddelik eylem planı çerçevesinde akademisyenlerimizle adımlarımızı hayata geçiriyoruz. Meclis´te atık su arıtma tesisiyle çevre yatırımlarının yap- işletdevret modeliyle yapılabilmesine imkan sağlayacak düzenlemeyi Meclisimizle çalıştık. İnşallah bu hafta Mecliste, vekillerimiz bu görüşmeleri yapmak suretiyle bu noktada belediyelerimizin kısa vadede bu yatırımlarını yapmasına imkan sağlayacak adımları atıyoruz."
'DÜNDEN DAHA İYİ HALE GETİRECEK ADIMLARI ATMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Amaçlarının Marmara Denizi'ni korumak olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Bu nedenle amacımız, hedefimiz Marmara´mızı, güzel Türkiye´mizi koruyacak adımları kararlı şekilde atmaktır. Eylem Planı'ndaki maddeler, Eylem Planı'nda belirtilen tarihten daha önce yapılmak suretiyle Marmara´mızı koruma altına almaya çalışıyoruz. Her şey planladığımız şekliyle yürütülüyor. Yine bilim insanlarımızla teknik çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda organik bakteriler üzerine çalışmamız İstanbul Üniversite´mizde devam ediyor. Yine ODTÜ bünyesinde çalışmalarımız devam ediyor. Marmara Denizi'nde ve ayrı noktada oksijen vermeye çalışmalarımızı biliyorsunuz, 1 hafta önce başlatmıştık. Bu çerçevede körfezde 4, yine Pendik marinada bir olmak üzere 5 noktada denize daha fazla oksijen alabilmesine imkan sağlayacak adımlarımızı da attık ve bu çalışmaları da takip ediyoruz. Bir taraftan temizlik yapıyoruz, bir taraftan denetimlerimizi devam ettiriyoruz. Bir taraftan kısa vadede atılacak adımları atmaya çalışıyor ve uzun vadede de yapılacak planlamalar çerçevesinde Marmara´mızı inşallah dünden daha iyi hale getirecek adımları da hep birlikte atmaya çalışıyoruz. 7 gün, 24 saat esasıyla bu çalışmamız devam etmektedir, takip edilmektedir ve 7 ilde Valilik koordinasyonunda da süreç yürütülmektedir" dedi.  DHA-Politika Türkiye-Konya İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-06-28 16:27:26

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