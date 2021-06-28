Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor

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Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı ilk antrenmanla başlayacak.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yarın 20212022 sezonunun hazırlıklarına başlayacak. Kayacık Tesisleri’nde toplanacak yeşilbeyazlı ekip, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirecek. Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 18 Temmuz'a kadar Konya’da sürdürecek olan Konyaspor, 2. etap çalışmalarını ise 21 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Erzurum’da gerçekleştirecek.

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