Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

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Konya’da motosiklet üzerine yatarak cadde üzerinde ilerleyen şahsın tehlikeli yolculuğu kazaya davetiye çıkardı.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakasız sürücü motosikletin üzerine yatarak yolculuk yaptı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen şahsın tehlikeli şekilde yolculuk yapması seyir halindeki diğer araçlarda bulunanların tepkilerine yol açtı. Araçlarda bulunan yolcular ise bu anları cep telefonuna kaydetti. Görüntülerde, motosikletin üstüne yatan sürücünün tehlikeye davetiye çıkararak ve diğer araçlara yaklaşarak seyir halinde bulunması yer alıyor.

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