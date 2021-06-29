Konyaspor, yeni sezon kamp çalışmalarına başlıyor

Adem YILDIZ/KONYA,(DHA) -Süper Lig'in 2020 2021 sezonunu 11'inci sırada kapatan İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon kamp çalışmalarına bugün yapacağı antrenmanla başlıyor. Yeşil-beyazlı takım 2'nci etap çalışmaları için de Erzurum´da toplanacak.
Spor Toto Süper Lig'in 2020 2021 sezonunda 11'inci sırada 50 puanla tamamlayan Konyaspor, sezon öncesi hazırlık kampı bugün başlıyor. Yeşil-beyazlı takım, 1'inci etap kampını Konyaspor Kayacık Tesislerinde gerçekleştirecek. 18 Temmuz´a kadar Konya´da devam edecek olan çalışmaların ardından verilecek kısa izin sonrası takım, 21 Temmuz Çarşamba günü 2'nci etap çalışmaları için Erzurum´da toplanacak. 2 Ağustos´ta Erzurum kampını sonlandıracak olan Konyaspor, çalışmalarını ligin ilk haftasına kadar kendi evinde sürdürecek. DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ
2021-06-29 12:33:48
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