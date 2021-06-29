Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Konyaspor, 4 oyuncuyla sözleşme imzaladı

Adem YILDIZ / KONYA,(DHA)- Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, iç ve dış transferde 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı ekip; iç transferde Alper Uludağ ve Eray Birniçan'ın sözleşmelerini 1'er yıl uzattı. Dış transferde ise 1922 Konyaspor'dan Ekrem Kayılıbal ile 2, Altınordu'dan Oğulcan Ülgün ile ise 3 yıllık sözleşme imzaladı.
İtffak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Kamp çalışmalarına 18 Temmuz´a kadar Konya´da devam edecek olan yeşil-beyazlılar, kadrosundaki oyuncular Alper Uludağ ve Eray Birican'ın sözleşmelerini 1'er yıl daha uzattı. Bu 2 oyuncunun yanı sıra 1922 Konyaspor´da forma giyen 21 yaşındaki forvet oyuncu Ekrem Kayılıba ile 2, Altınordu'da forma giyen orta saha oyuncusu 23 yaşındaki Oğulcan Ülgün ile de 3 yıllığına kadrosuna kattı. DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ
2021-06-29 21:21:03
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