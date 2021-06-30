Meram Tıp Fakültesinde mezuniyet sevinci

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi 20202021 eğitimöğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Meram Tıp Fakültesi'nden mezun olan 260 öğrenci için Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nde mezuniyet töreni düzenlendi. Törende mezunlar keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı. Dönem birincisi Dr. Atakan Deniz, dönem ikincisi Dr. Hüma Gökmen ve üçüncüsü Dr. Hasan Diker, diplomalarını fakülte dekanı Prof. Dr. Metin Doğan’ın elinden aldı. Mezuniyet programı, müzik ve şarkı programının ardından keplerin havaya atılması ve hekimlik yemini ile tamamlandı.

Mezuniyet töreninde konuşan Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Doğan, “Mezuniyet törenleri, çekilen emeklerin haklı gururunun yaşandığı programlardır. İçinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle geçen yıl bu gururu buruk yaşadık. Sevgili anneler, kıymetli babalar ne kadar gurur duysanız azdır. Yıllarca emek verdiniz, sonucunda insanın en kıymetli hazinesi olan sağlık hizmetlerine kendilerini adayan bir evlada sahip oldunuz. Sevgili öğrencilerim, çok az sonra mesleki yeminizi ederek, şerefli, saygın ve itibarlı bir meslek olan hekimlik mesleğinin değerli bir neferi olacaksınız. Bilimsel kazanımlarınızı kullanarak insanların daha kaliteli yaşaması için katkıda bulunacaksınız. Bu kutsal görevi yaparken zorluklar sizi hiçbir zaman yıldırmayacaktır. En kutsal varlığa hizmet etme şerefi ve mutluluğu sizi hep diri tutacaktır. Genç doktor arkadaşlarım, insanların en önemli hazinelerini teslim ettiği bir mesleğiniz oldu. Hastalarınıza en azından kuyumcunun kıymetli madenlere gösterdiği hassasiyeti göstermenizi arzu ederiz. Hastalarınızdan kıymet bilmeyenler olabilir, sizi üzenler olabilir, gösterdiğiniz hassasiyeti anlamayanlar olabilir. Kaba davranışlara da maruz kalabilirsiniz. Bütün bunlara toleranslı davranabilirseniz hekimlik hayatında hep mutlu olacaksınız. Biliyoruz ki, insanlar hekimlere hep sıkıntıları ile başvurur. Hastalara, sıkıntılı olduğunu kabullenerek yaklaşırsanız, sorunları daha rahat çözebileceğinizden emin olabilirsiniz. Bu konuda en büyük hazineniz sevgi olacaktır. Sevmek bütün sorunları çözecektir. İnsanları, işini, çalışanlarını sev ki mutlu olasın. Ayrıca insanların, dini hassasiyetlerine, sosyal ve kültürel hassasiyetlerine saygılı olmayı ve onları olduğu gibi kabullenmeyi ilke edin ki, başarılı olasın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.