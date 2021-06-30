Karatay Belediyesi 150 adet yeraltı çöp konteynerinin kurulumu yaptı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, şehir merkezinde bulunan çöp konteynerlerini yeraltına almak için yürüttüğü çalışma çerçevesinde 150 adet kancalı yarı yeraltı çöp konteynerinin kurulumunu daha gerçekleştirdi.

Karatay Belediyesi, şehir merkezinde bulunan çöp konteynerlerini yeraltına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 550 adet eski tip çöp konteynerini toplayarak yerine 150 adet kancalı yarı yeraltı çöp konteynerinin daha kurulumunu gerçekleştirdi. Özellikle görüntü kirliliğinin ve çöp kokusunun önüne geçilmesi amaçlanan çalışmada, yeni konteynerler yer üstü klasik konteynerlere göre daha fazla çöp toplama kapasitesine sahip olacak. Bunun yanı sıra çöp toplama araçları daha az trafikte olacağı için hem trafiğe hem de yakıt tasarrufu anlamında olumlu katkı sağlayacak.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak Karatay’ın her noktasında tüm ekiplerinin çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti. Başkan Hasan Kılca, “Daha güzel, daha temiz ve yaşanabilir bir Karatay için ilçemize hizmet ediyoruz. Bu kapsamda da klasik çöp konteynerlerinin çevresinde oluşan kirliliği ve kokuyu gidermek adına yer altı çöp konteyneri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak 550 adet eski tip çöp konteyneri toplayarak yerine 150 adet kancalı yarı yeraltı çöp konteynerinin kurulumunu tamamladık. Amacımız çevresiyle, çehresiyle doğası ve tüm değerleriyle bambaşka bir Karatay’ı hep birlikte oluşturabilmek. Tabii bu noktada vatandaşlarımızdan isteğimiz çöpleri konteynerlerinin içine atmaları. Çevremizi hep birlikte temiz tutalım. Temizlik işleri çalışanlarımız yoğun mesai harcıyorlar. Bizler de hızla eksiklikleri gidermek adına çalışıyoruz ve bu doğrultuda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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