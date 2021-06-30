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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayalini kurduğu bölümden 46 yaşında mezun oldu

İHA

Hayalini kurduğu bölümden 46 yaşında mezun oldu

Konya’da evli ve iki çocuk annesi ev hanımı Zeliha İbaoğlu, 26 yıl süren ‘ilahiyat mezunu olma’ hayalini, Selçuk Üniversitesi (SÜ) İslami İlimler Fakültesi, İslami İlimler Bölümünde gerçekleştirdi.
SÜ İslami İlimler Fakültesi 20202021 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleşti. İlk mezunların verildiği ve dereceye giren öğrencilere plaket takdim edildiği törende, 160 öğrenci diplomalarını aldı. SÜ Rektör Vekili Prof. Dr. İlhan Çiftci, Keykubad Köşkü önünde düzenlenen törende, mezun olan gençlerin Selçuk Üniversitesinde gelecekleri için elde ettikleri kazanımların İslam ümmeti ve insanlığın geleceğine de etki edeceğine inandığını söyledi.
Mezuniyet töreninde evli ve iki çocuk annesi ev hanımı Zeliha İbaoğlu’a 26 yıl süren “ilahiyat mezunu olma” hayalini gerçeğe dönüştürdü. Zeliha İbaoğlu ailesiyle birlikte, SÜ İslami İlimler Fakültesinin ilk mezunlarını verdiği Alaeddin Keykubat Yerleşkesinde düzenlenen törende mezuniyet sevincine ortak oldu.
Zeliha İbaoğlu (46) yaptığı açıklamada, 1995 yılında Konya Merkez İmam Hatip Lisesinden mezun olduğunu söyledi. Eşi Mevlüt İbaoğlu ile evlendikten sonra Elmas Nur ve Burak isminde çocuklarının dünyaya geldiğini ifade eden İbaoğlu, bu süreçte üniversite eğitimine başlayamadığını aktardı.

“Üniversite sınavına çocuklarımla birlikte çalıştık, kazandık”
Zeliha İbaoğlu, hayalindeki ‘ilahiyat okuma’ düşüncesinin hiçbir zaman kaybolmadığını anlattı. Hayalini gerçekleştirmek için çocuklarının üniversite sınavına hazırlanmasını beklediğini dile getiren İbaoğlu, “Örgün okuma hayalim olduğu için açık öğretim programlarında okumayı tercih etmedim. Çok sayıda gencin zorlandığı üniversite sınavına hazırlanarak istediğim bölümün giriş şartlarını sağladım. Üniversite sınavına girmemde en büyük destekçim eşim ve çocuklarım oldu. Elhamdülillah, çocuklarımla birlikte çalıştık, 4 yıl önce kazandık ve bugünlere geldik. Bugün de mezun oluyoruz. Çocuklarım farklı üniversite ve bölümlerde okudu ama beraber mezun olduk. Bugünü yıllardır bekliyordum” dedi.
Zeliha İbaoğlu, üniversiteyi kazandıktan sonra da okuma heyecanın devam ettiğini, çevresindeki insanlar tarafından olumlu ve olumsuz tepkiler aldığını kaydeden İbaoğlu, “Okula başladığımda akraba ve çevremden ‘bu kadar işin, gücün arasında okulu nasıl bitireceksin? Kolay değil.’ gibi tepkiler aldım. Ben karar vermiştim, yapacaktım. Azmettim ve başardım. Ailem çok güzel destek oldu. Bu süreci ailemin desteği ve taşıdığım ilim aşkıyla çok şükür tamamladık.” ifadelerini kullandı.

“Annemin eğitim sürecine tanıklık ettim”
Zeliha İbaoğlu’nun kızı Elmas Nur İbaoğlu da annesinin mezuniyeti dolayısıyla mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Yaşadığı duygunun her evlada nasip olamayacağını dile getiren İbaoğlu, “Her zaman anne ve babalar çocuklarının mezuniyetine gider. Onların eğitim sürecine tanıklık eder. Ben annemin eğitim sürecine tanıklık etmiş oldum. Beraber güzel bir serüven yaşamış olduk. Annemin azmi çoğu şeyi hallediyordu. Biz de gerekli teknolojik destekler ve bazı eğitimsel yenilikler açısından annemize elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık” diye konuştu.
Elmas Nur İbaoğlu, kendisinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Bölümünden, kardeşinin ise Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olduğunu sözlerine ekledi.

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