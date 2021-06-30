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Kayınpederini öldüren sanık, uyuşturucudan yakalanınca suçu üstlenmesi için eşini dövmüş

DHA

Kayınpederini öldüren sanık, uyuşturucudan yakalanınca suçu üstlenmesi için eşini dövmüş


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da şiddet gerekçesiyle evi terk eden eşi Didar Dakım'ı geri getirmek için evine gittiği kayınpederi Barış Mıngır'ı (40) tabancayla vurarak öldüren Mehmet Dakım (21) ve olaya karıştığı öne sürülen annesi İsmidal Dakım'ın (40) yargılanmasına başlandı. Dakım savunmasında, kayınpederinin üzerlerine ateş açtığını, paniğe kapılıp, kendisinin de panikle ateş ettiğini öne sürdü. Duruşmada ifade veren Didar Dakım ise, uyuşturucu suçundan yakalanan eşinin 'Senin küçük çocuğun var. Hamilesin. Sen ceza almazsın' diyerek suçu üstlenmesini istediğini, üstlenmeyince de şiddet uyguladığını, ardından da evi terk ettiğini söyledi.
Olay, geçen yıl 25 Ekim günü saat 22.00 sıralarında Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Büyükkale Sokak'ta meydana geldi. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden kısa süre önce tahliye olan Mehmet Dakım, şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk eden eşi Didar Dakım'ı geri getirmek için kayınpederi Barış Mıngır'ın evine gitti. Burada çıkan kavgada Dakım ve Mıngır birbirlerine tabancayla ateş etti. 8 mermi isabet eden Barış Mıngır, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Polis, olaydan sonra kaçan Mehmet Dakım´ı yakaladı. Olaya karıştığı öne sürülen annesi İsmidal Dakım ve suçu üzerine atmak istediği erkek kardeşi H.D. (13) de gözaltına alındı. Mehmet Dakım ve annesi İsmidal Dakım, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. H.D. ise serbest bırakıldı. 
YARGILANMAYA BAŞLANDI 
Tutuklu anne-oğulun 'kasten öldürme', tutuksuz H.D.'nin ise 'yardım etme' suçundan Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı. Mehmet Dakım, duruşmadaki savunmasında, 3 yıldır dini nikahla yaşadığı eşi Didar Dakım ile olaydan 2 ay önce resmi nikahla evlendiklerini belirtti. Aralarında geçimsizlik olduğunu ifade eden Dakım, ''Aramızda geçimsizlik vardı. Çocukları da alarak beni terk etti. Aramız düzelsin diye araya akrabaları koyduk ama olmadı. Daha sonra eşim bana tehdit mesajı attı. Olaydan bir gün önce kafam güzeldi. Evlerinin önünde havaya bir el ateş ettiğim doğrudur. Daha sonra beni şikâyet etmişler. Ben de aramızı düzeltmek için eşimi aradım. Telefonu babasına verdi. Kayınpederim bana küfürlü konuştu. Daha sonra kardeşim H.D., ben ve annem, eşimin sokağına gittik. Arabanın kontağını kapattıktan sonra kalabalık bize doğru saldırdı. Kayınpederim bizim üzerimize doğru ateş etmeye başladı. Kardeşime ve anneme zarar gelecek korkusuyla araçta bulunan silahı alarak rastgele ateş açtım. Panikle kaç el ateş ettiğimi de bilmiyorum. Araçtan indiğimde kayınpederimin yüzünde kan vardı. Panikledim ve yaya olarak kaçmaya başladım. Benden başka silahla ateş eden yoktu. Kardeşim H.´yi olay sırasında da hiç görmedim. Kayınpederime karşı bir eylemim olmadı. Sadece kardeşim polise ben yeni cezaevinden çıktığım için suçu üzerine almak istedi" dedi.
"UYUŞTURUCU SUÇUNU ÜZERİME ALMAM İÇİN BENİ SÜREKLİ DÖVDÜ"
Didar Dakım da eşi Mehmet Dakım'ın uyuşturucu sattığını belirterek, ''Mehmet, uyuşturucu satıyordu. Bana da 'Senin küçük çocuğun var. Hamilesin. Sen ceza almazsın' diyerek baskı uyguluyordu. Kabul etmeyince de dövüyordu'' dedi.
Daha sonra evi terk ettiğini ifade eden Didar Dakım, ''Beni ve babamı sürekli ölümle tehdit ediyordu. Olaydan 1-2 saat önce beni aradı ve `Senin babanın beynine sıkacağım senin baban korkak´ diyerek beni tehdit etti. Sonra telefonu kapattı. Bizim sokağa geldiğinde babama söyledik. Babam da `Siz sakin olun, ben onları yumuşatacağım, sakinleştireceğim´ diyerek kapının önüne çıktı. Daha sonra babamla tartışmaya başladılar. Mehmet, babama kafa attı. Babam da yanındaki silahı çıkararak geri geri havaya ateş etti. Daha sonra eşimin annesi, şalvarının cebinden silahını alarak eşime `Al vur onu´ diyerek verdi. Eşim de babamın kafasına sıktı. Daha sonra da 11-12 el silah sesi geldi" diye konuştu. Duruşma olay yerinde keşif yapılması ve görgü tanıklarının dinlenmesi için ertelendi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-06-30 15:42:08

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