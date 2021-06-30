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Vali Özkan: “Pandemi dönemine rağmen yatırım teşvik belgesinde rekor kırdık"

İHA

Vali Özkan: “Pandemi dönemine rağmen yatırım teşvik belgesinde rekor kırdık"

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya'da 2 binin üzerinde ihracat yapan firma olduğunu belirterek, "Yatırım konusunda büyük bir iştah var. Pandemi dönemine rağmen yatırım teşvik belgesinde rekor kırdık" dedi.
Konya Valiliğinin teşvikleriyle, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) iş birliği ile düzenlenen “TİM KOBİ İhracat Seferberliği Konya Online Eğitim Programı’nın açılışı Vali Vahdettin Özkan ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla online olarak gerçekleştirildi. Programda firmaların; nasıl ihracatçı olacağı, mevcut ihracatlarını nasıl geliştirebileceği, ihracata ilişkin desteklerden nasıl yararlanabileceği ve ihracatın finansmanına kadar birçok konu konuşuldu.
Konuyla ilgili konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Küresel düzeyde rekabet gücümüzü arttırarak, ihracatımızı daha ileri safhaya götüreceğiz. Bu anlamda bütün üreticilerimiz, emek döken emektarlarımız, sermayedarlarımız ve ihracatçılarımızın gösterdiği çok önemli çalışmalar var. Bunun artarak devamı yönünde de elbette ki küresel düzeyde bir farkındalığın oluşması önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin, ekonominin çok önemli bir aktörü olduğunu ve küresel düzeyde rekabet gücümüzü temsil eden köklü bir kuruluş olduğunu belirten Özkan, "Sadece ihracat ve ekonomi açısından değil aynı zamanda devletimizin küresel düzeyde kültürel, sosyal ve diplomatik olarak da rekabet gücünü artırmada öncü ve anlamlı bir aktördür” dedi.
Ülkemizde yaşanan kuraklığın ekonomi üzerinde bir etkisi olduğuna da değinen Özkan, "Sanayi ve ihracat kavramları tarım ekonomisiyle de iç içedir. Bu anlamda çiftçilerimize düşen sorumluluklar kadar sanayicilerimize ve ihracatçılarımıza da önemli görevler düşüyor. Valiliğimiz koordinasyonunda oluşturduğumuz Kuraklık Eylem Planı’nın faaliyetlerinin icrasında koordinasyonu gerektiren alanlarda tüm tarafların destek vermelerini bekliyoruz.

“Yatırım konusunda büyük iştah var”
Konya’da 2 binin üzerinde ihracat yapan firma olduğu bilgisini paylaşan Vali Özkan, "Yatırım konusunda büyük bir iştah var. Pandemi dönemine rağmen yatırım teşvik belgesinde rekor kırdık. Valiliğimizin yakından takip ettiği Konya Organize Sanayi Bölgemizin 6. kısım genişleme çalışmaları da devam ediyor. Bunun yanı sıra şehrimizde yeni OSB’ler açıyoruz. İmalat sanayi ihracatının toplam ihracat içindeki payı çok önemli bir parametredir. Bu noktada ilimizdeki duruma baktığımızda bu oranın yüzde 96 civarında olduğunun altını çizmek istiyorum" sözleriyle konunun önemine dikkat çekti.
Vali Özkan, "İlimizin 1 milyar 240 milyon civarında da dış ticaret fazlası var. Bu da ihracatın ithalatı karşılama oranı olarak ifade edecek olursak yüzde 235’e tekabül ediyor. İlimizden 170’den fazla ülkeye ihracat yapılmaktadır. Konya; ABD’nin yanı sıra Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya gibi ülkelerin aralarında bulunduğu 22 Avrupa ülkesine dış ticaret fazlası vermektedir. Bu nitelikli bir üretimin ve ihracatın olduğunun göstergesidir. Şehrimizde kurulan yeni 2 Endüstri Bölgesi'nin üretim maksimizasyonu ve ihracatın maksimizasyonu açısından çok önemli bir alt yapı oluşturduğunu ifade etmek istiyorum" bilgisini de paylaştı.
Konya Ticaret Odası tarafından ajansın desteğiyle Dış Ticaret Merkezi kurulduğunu dile getiren Vali Özkan, "Bu merkez ihracatçılarına önemli ölçüde destek veren bir yapıdır. KTO Karatay Üniversitesi tarafından da Akıllı Teknolojiler Merkezi kuruldu. Tüm bu yeni yatırımlarla şehrimizin gelişimine birçok alanda katkı sağlanmaktadır. Konya’da üretim, yatırım ve ihracatın artırılması ve iyileştirilmesi konusunda iyi bir alt yapı oluştuğunu ifade etmek istiyorum. Valilik olarak tüm bu gelişmeler yakından izlenmekte ve gerekli destekler sağlanmaktadır. Kurumlar arası koordinasyon da önemli bir husustur" diye konuştu.

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