Kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı

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Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Karapınar ilçesi Konya Adana Karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.Ç. idaresindeki 35 APS 707 plakalı Ford marka kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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