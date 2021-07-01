Serdar Gürler, Konyaspor’da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serdar Gürler, Konyaspor’da

İHA

Serdar Gürler, Konyaspor’da

Konyaspor, milli futbolcu Serdar Gürler ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor milli futbolcu Serdar Gürler ile sözleşme imzaladı. Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde Serdar Gürler, kendisini 2+1 yıllığına yeşilbeyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, daha önce FC Sochaux, Elazığspor, Kayseri Erciyespor, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Osmanlıspor, SD Huesca, Göztepe formaları giydi. Son olarak Antalyaspor ile sahaya çıkan Gürler, Konyaspor’da 10 numaralı formayı giyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Serdar Gürler Konyaspor'da
YEREL HABERLER Serdar Gürler Konyaspor'da
Bu yılın temsili Nasreddin Hocası Behzat Uygur olacak
YEREL HABERLER Bu yılın temsili Nasreddin Hocası Behzat Uygur olacak
Konya’da üçüncü doz aşı uygulamasına başlandı
YEREL HABERLER Konya’da üçüncü doz aşı uygulamasına başlandı
Konyaspor’da sağlık kontrolleri başladı
YEREL HABERLER Konyaspor’da sağlık kontrolleri başladı
Konya'da inşaattan düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da inşaattan düşen işçi yaralandı
Ters yönde giden sürücü karşıdan polis gelince yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Ters yönde giden sürücü karşıdan polis gelince yakayı ...
8 metrelik kuyuya düşen 2 yavru kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 8 metrelik kuyuya düşen 2 yavru kediyi itfaiye ...
Selçuklu normale döndü
YEREL HABERLER Selçuklu normale döndü
Başkan Karabacak: “Rehavete kapılmamalıyız"
YEREL HABERLER Başkan Karabacak: “Rehavete kapılmamalıyız"
Ereğli Belediyesinden 268 esnafa 134 bin lira destek
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesinden 268 esnafa 134 bin lira destek
Konya'da Celaleddin Karatay Caddesi tamamlandı
YEREL HABERLER Konya'da Celaleddin Karatay Caddesi tamamlandı
Kayınpederi ve bacanağını öldürdü, eşine 'Seni çok sevdiğimi kanıtlamak istedim' diye mektup gönderdi
YEREL HABERLER Kayınpederi ve bacanağını öldürdü, eşine 'Seni çok ...
Kazara kendisini vurduğu iddia edilen tüfek ustası hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazara kendisini vurduğu iddia edilen tüfek ustası ...
Kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı
Azerbaycan uçakları ilk kez 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı'nda (2) / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Azerbaycan uçakları ilk kez 'Uluslararası Anadolu ...
Yasa dışı göl soğanı sökümüne 80 bin 465 TL ceza
YEREL HABERLER Yasa dışı göl soğanı sökümüne 80 bin 465 TL ceza
Akşehir Belediyesinden başarılı sporculara altın
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesinden başarılı sporculara altın
Azerbaycan uçakları ilk kez 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı'nda (2)
YEREL HABERLER Azerbaycan uçakları ilk kez 'Uluslararası Anadolu ...
Kayınpederini öldüren sanık, uyuşturucudan yakalanınca suçu üstlenmesi için eşini dövmüş
YEREL HABERLER Kayınpederini öldüren sanık, uyuşturucudan ...
Vali Özkan: “Pandemi dönemine rağmen yatırım teşvik belgesinde rekor kırdık"
YEREL HABERLER Vali Özkan: “Pandemi dönemine rağmen yatırım teşvik ...
Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi nefes kesti
YEREL HABERLER Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi nefes kesti
Rektör Aksoy: “YÖK Anadolu Projesini işaret fişeği olarak görüyoruz”
YEREL HABERLER Rektör Aksoy: “YÖK Anadolu Projesini işaret fişeği ...
Hayalini kurduğu bölümden 46 yaşında mezun oldu
YEREL HABERLER Hayalini kurduğu bölümden 46 yaşında mezun oldu
Torku Ormanları´ndaki ağaç sayısı 21 milyona ulaştı
YEREL HABERLER Torku Ormanları´ndaki ağaç sayısı 21 milyona ulaştı