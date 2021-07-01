Serdar Gürler, Konyaspor’da

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Konyaspor, milli futbolcu Serdar Gürler ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor milli futbolcu Serdar Gürler ile sözleşme imzaladı. Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde Serdar Gürler, kendisini 2+1 yıllığına yeşilbeyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, daha önce FC Sochaux, Elazığspor, Kayseri Erciyespor, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Osmanlıspor, SD Huesca, Göztepe formaları giydi. Son olarak Antalyaspor ile sahaya çıkan Gürler, Konyaspor’da 10 numaralı formayı giyecek.

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