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Konya'da 14 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken aranan 170 kişi yakalandı

İHA

Konya'da 14 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken aranan 170 kişi yakalandı

Konya'da polisin bir hafta boyunca düzenlediği denetimlerde, 3 bin 350 adet uyuşturucu hap, bin 565 gram uyuşturucu madde ve 120 kök Hint keneviri ele geçirildi. Çalışmalarda 14 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 29 kişi gözaltına alındı, aranan 170 kişi de yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 25 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde ve ilçelerde denetimler gerçekleştirdi. Polisin yaptığı çalışmalarda, 3 bin 350 adet uyuşturucu hap, bin 565 gram uyuşturucu madde, 120 kök Hint keneviri ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 17 bin 750 TL para ele geçirildi. Ayrıca aramalarda, 7 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet ruhsatsız tüfeğe el konuldu. Bu suçlarla ilgili 29 kişi gözaltına alınırken, dolandırıcılık, hırsızlık ve çeşitli suçlardan aranan 170 kişi de yakalandı.
Öte yandan, Covid19 denetimleri kapsamında 204 şahsa işlem yapılırken, 3 ruhsatsız umuma açık iş yeri sorumlusu hakkinde adli işlem başlatılarak, iş yerleri mühürlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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