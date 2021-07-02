Konya'nın 28 ilesinde yaz spor okulları yeniden başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'nın 28 ilesinde yaz spor okulları yeniden başlıyor

İHA

Konya'nın 28 ilesinde yaz spor okulları yeniden başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin merkez dışındaki 28 ilçede 616 yaş arası öğrencilerin yaz tatillerini spor yaparak değerlendirmesi için düzenlediği “Spor Konya Projesi” yeniden çocuklarla buluşuyor.
Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri iş birliğiyle 28 ilçede 616 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen “Spor Konya Projesi” bu yaz yeniden başlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak öncelik verdikleri konuların başında yarınların teminatı çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi geldiğini ifade ederek, bu kapsamda hayata geçirdikleri “Spor Konya Projesi” ile çocukları ve gençleri sporla tanıştırdıklarını söyledi. Pandemiden önce başlattıkları Spor Okullarına korona virüs nedeniyle ara vermek zorunda kaldıkları ancak normalleşme süreciyle birlikte bu yaz döneminde ilçelerdeki öğrencilerin yeniden sporla buluşacağının müjdesini veren Başkan Altay, “Spor Konya Projesi ile gençlerimizi yatkın oldukları branşlarda spor ile iç içe olmalarını sağlıyoruz. Başarılı olanlarını da Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz. 28 ilçemizdeki yaşları uyan tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi yaz spor okullarına kayıt yaptırmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
28 ilçede 616 yaş arası öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek “Spor Konya Projesi” için kayıtlar sporkonya.com.tr adresinden ücretsiz olarak yapılabilirken 25 farklı branşta faaliyet verilecek. Yaz Spor Okullarında faaliyet gösterilecek branşlar ise şunlar: Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Tekvando, Badminton, Halter, Güreş, Karate, Bocce, Judo, Jimnastik, Satranç, Dart, Kick Boks, Masa Tenisi, Okçuluk, Boks, Halk Oyunları, Akıl ve Zekâ Oyunları, Atletizm, Bisiklet, Kort Tenisi, Oryantiring, Futsal.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Normalleşmenin ilk gecesinde silahla yaralanan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Normalleşmenin ilk gecesinde silahla yaralanan şahıs ...
Konya'da 14 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken aranan 170 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da 14 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken ...
Konya'da 3 bin 989 sürücüye ceza, 100 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Konya'da 3 bin 989 sürücüye ceza, 100 araç trafikten ...
Konya'da gündüz tartışan iki grup arasında gece kafede silahlı kavga çıktı: 1 ölü
YEREL HABERLER Konya'da gündüz tartışan iki grup arasında gece ...
Normalleşmenin ilk gecesinde kafede silahlı kavga: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Normalleşmenin ilk gecesinde kafede silahlı kavga: 1 ...
Serdar Gürler, Konyaspor’da
YEREL HABERLER Serdar Gürler, Konyaspor’da
Serdar Gürler Konyaspor'da
YEREL HABERLER Serdar Gürler Konyaspor'da
Bu yılın temsili Nasreddin Hocası Behzat Uygur olacak
YEREL HABERLER Bu yılın temsili Nasreddin Hocası Behzat Uygur olacak
Konya’da üçüncü doz aşı uygulamasına başlandı
YEREL HABERLER Konya’da üçüncü doz aşı uygulamasına başlandı
Konyaspor’da sağlık kontrolleri başladı
YEREL HABERLER Konyaspor’da sağlık kontrolleri başladı
Konya'da inşaattan düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da inşaattan düşen işçi yaralandı
Ters yönde giden sürücü karşıdan polis gelince yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Ters yönde giden sürücü karşıdan polis gelince yakayı ...
8 metrelik kuyuya düşen 2 yavru kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 8 metrelik kuyuya düşen 2 yavru kediyi itfaiye ...
Selçuklu normale döndü
YEREL HABERLER Selçuklu normale döndü
Başkan Karabacak: “Rehavete kapılmamalıyız"
YEREL HABERLER Başkan Karabacak: “Rehavete kapılmamalıyız"
Ereğli Belediyesinden 268 esnafa 134 bin lira destek
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesinden 268 esnafa 134 bin lira destek
Konya'da Celaleddin Karatay Caddesi tamamlandı
YEREL HABERLER Konya'da Celaleddin Karatay Caddesi tamamlandı
Kayınpederi ve bacanağını öldürdü, eşine 'Seni çok sevdiğimi kanıtlamak istedim' diye mektup gönderdi
YEREL HABERLER Kayınpederi ve bacanağını öldürdü, eşine 'Seni çok ...
Kazara kendisini vurduğu iddia edilen tüfek ustası hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazara kendisini vurduğu iddia edilen tüfek ustası ...
Kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı
Azerbaycan uçakları ilk kez 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı'nda (2) / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Azerbaycan uçakları ilk kez 'Uluslararası Anadolu ...
Yasa dışı göl soğanı sökümüne 80 bin 465 TL ceza
YEREL HABERLER Yasa dışı göl soğanı sökümüne 80 bin 465 TL ceza
Akşehir Belediyesinden başarılı sporculara altın
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesinden başarılı sporculara altın
Azerbaycan uçakları ilk kez 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı'nda (2)
YEREL HABERLER Azerbaycan uçakları ilk kez 'Uluslararası Anadolu ...