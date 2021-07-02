Konya'nın 28 ilesinde yaz spor okulları yeniden başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin merkez dışındaki 28 ilçede 616 yaş arası öğrencilerin yaz tatillerini spor yaparak değerlendirmesi için düzenlediği “Spor Konya Projesi” yeniden çocuklarla buluşuyor.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri iş birliğiyle 28 ilçede 616 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen “Spor Konya Projesi” bu yaz yeniden başlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak öncelik verdikleri konuların başında yarınların teminatı çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi geldiğini ifade ederek, bu kapsamda hayata geçirdikleri “Spor Konya Projesi” ile çocukları ve gençleri sporla tanıştırdıklarını söyledi. Pandemiden önce başlattıkları Spor Okullarına korona virüs nedeniyle ara vermek zorunda kaldıkları ancak normalleşme süreciyle birlikte bu yaz döneminde ilçelerdeki öğrencilerin yeniden sporla buluşacağının müjdesini veren Başkan Altay, “Spor Konya Projesi ile gençlerimizi yatkın oldukları branşlarda spor ile iç içe olmalarını sağlıyoruz. Başarılı olanlarını da Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz. 28 ilçemizdeki yaşları uyan tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi yaz spor okullarına kayıt yaptırmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

28 ilçede 616 yaş arası öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek “Spor Konya Projesi” için kayıtlar sporkonya.com.tr adresinden ücretsiz olarak yapılabilirken 25 farklı branşta faaliyet verilecek. Yaz Spor Okullarında faaliyet gösterilecek branşlar ise şunlar: Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Tekvando, Badminton, Halter, Güreş, Karate, Bocce, Judo, Jimnastik, Satranç, Dart, Kick Boks, Masa Tenisi, Okçuluk, Boks, Halk Oyunları, Akıl ve Zekâ Oyunları, Atletizm, Bisiklet, Kort Tenisi, Oryantiring, Futsal.

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