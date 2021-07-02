Konyaspor'un yeni transferi Serdar Gürler: Terimin son damlasına kadar savaşacağım



Adem YILDIZ/KONYA,(DHA) -İTTİFAK Holding Konyaspor´un yeni transferi Serdar Gürler, "Konyaspor için terimin son damlasına kadar savaşacağıma söz verebilirim" dedi.

Yeşil-beyazlı kulüple 2+1 yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki milli sporcu Serdar Gürler, Konya'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Gürler, ''Burada bana gösterilen ilgi çok güzeldi ve beni çok memnun etti. Sanki hep buradaymışım gibi hissettirdi. Konyaspor için elimden geldiğince, terimin son damlasına kadar savaşacağıma söz verebilirim" diye konuştu.

'TARAFTARLA BULUŞACAĞIM İÇİN HEYECANLIYIM'

Tribünlerin seyircilere açılması kararını da değerlendiren Serdar Gürler, "Bildiğiniz gibi stadyumlara yüzde 50 kapasite ile seyirci alınabilecek. Taraftarla buluşacağım için heyecanlıyım. Çünkü Konya stadyumunun yüzde 50'si 21 bin yapar. Çok büyük ve her kulüpte olmayan bir rakam. Taraftarlarımızın karşısına çıkma isteği beni biraz sabırsızlandırıyor" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Serdar Gürler'in imza töreni sonrası konuşması

Genel ve detayDHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-07-02 12:31:42



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