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Konya YHT Garı'nda randevusuz aşı uygulama merkezi

DHA

Konya YHT Garı'nda randevusuz aşı uygulama merkezi


Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, Covid-19 ile mücadelede, işleri dolayısıyla aşı olmaya gidemeyenler için Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda randevusuz aşı uygulama merkezi açıldı.
Konya İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri tarafından oluşturulan merkezde, tren garı çalışanları ve yolcuların randevusuz aşılanmasına bugün başlandı. Ankara, Eskişehir ve İstanbul'dan YHT ile Konya'ya gelen yolcuları otobüsle Karaman'a taşıyan Bayram Özünal (38), garda aşı oldu. Çalıştığı için hastaneye gidemediğini belirten Özünal, ''Konya ile Karaman arası yolcu taşıyoruz. Bugün birinci doz aşımı oldum. Yolcularımızın için güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Herkesin de aşı olmasını temenni ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ
2021-07-02 13:50:58

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