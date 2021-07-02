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KSO Başkan Kütükcü: "2021 Konya'nın ihracat yılı olacak"

İHA

KSO Başkan Kütükcü: "2021 Konya'nın ihracat yılı olacak"

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, "Konyamız ilk 6 ayda, 1 milyar 475 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Bu rakam altı aylık bazda, tarihimizin en yüksek ihracatı oldu. İlk yarıda gösterdiğimiz bu performans 2,5 milyar dolar yılsonu ihracat hedefimizi aşarak 3 milyar doları zorlayacağımızı gösteriyor. İnşallah 2021 yılı Konya'nın ihracat yılı olacak" dedi.
KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Konya'nın yılın ilk yarısındaki ihracat performansını değerlendirdi. Kütükcü, Konya'nın 2021 yılının ilk yarısında yüzde 51,2 ihracat artışı ile, yüzde 40 olan Türkiye ortalamasının çok üzerinde performans gösterdiğinin altını çizdi. Konya'nın ilk 6 ayda, 1 milyar 475 milyon doların üzerinde ihracat yaptığını belirten Kütükcü: "Bu rakam altı aylık bazda, tarihimizin en yüksek ihracatı oldu. İlk yarıda gösterdiğimiz bu performans 2,5 milyar dolar yılsonu ihracat hedefimizi aşarak 3 milyar doları zorlayacağımızı gösteriyor. İnşallah 2021 yılı Konya'nın ihracat yılı olacak" dedi.

Tüm sanayi sektörleri ihracatını artırdı
Dünya ekonomilerini ve üretimi zorlayan pandemi şartlarına rağmen, Konya'nın üretimden ve ihracattan hiçbir zaman vazgeçmediğinin altını çizen Kütükcü, Konya'nın ihracatta gösterdiği performansın takdire şayan olduğunu vurguladı. Sektörlerin ihracatları ile ilgili bilgilerde veren Kütükcü: "Makine ve aksamları sektörümüz, bu yılın ilk 6 ayında, 304 milyon 618 bin dolar ihracat gerçekleştirerek, Konya'mızın ihracatındaki liderliğini sürdürdü. Makine sektörümüzün ardından otomotiv endüstrisi 281 milyon 574 bin dolar ile ikinci sırada, savunma ve havacılık sanayimiz de 181 milyon 842 bin dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Bu üç sektörümüzde dahil olmak üzere, ilk altı ayda, Konya'mızdaki tüm sanayi sektörleri ihracatını artırmayı başardı. Ayrıca, savunma ve havacılık sanayimiz bu dönemde yüzde 329'luk ihracat artışı ile ihracatını en fazla artıran sektörümüz oldu" diye konuştu.

"KSO, sorunların takipçisi"
Konya Sanayi Odası olarak şehrin üretim ve ihracat hayatının sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi için aralıksız çalıştıklarını anlatan Kütükcü, “Pandemi döneminde ihracatçılarımız en çok hammadde ve konteyner temini konusunda sıkıntı yaşıyor. Hammadde ve konteynerin hem temininde zorlanıyoruz hem de maliyetler de çok ciddi artışlar var. Ayrıca enerji maliyetlerindeki artış da sanayicilerimizin üzerinde ek yük oluşturdu. Oda olarak sanayicilerimizin diğer tüm talepleri ile birlikte bu başlıkları da üst kuruluşumuz TOBB başta olmak üzere ilgili bakanlıklarımızla sürekli görüşüyor, çözümünü takip ediyoruz. Ben bütün ekonomik zorluklara rağmen Konya’mızın ve ülkemizin üretimine, ihracatına katkı veren tüm sanayicilerimizi, çalışanlarımızı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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