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Sel sularının zarar verdiği YHT Hattında olası faciadan dönüldü Konya Valisi Vahdettin Özkan, zarar gören YHT Hattında incelemelerde bulunarak çalışmaları takip etti Vali Özkan: "Öncelikle suyun tahliyesi daha sonra tahrip olan alanların tespiti ve bu tahribatın giderilmesi yönünde çalışmalar sürecek" Konya’da aşırı yağış sonrası sel sularının bir kesimini etkilediği YHT Hattında hasar meydana geldi, jandarma görevlileri ve TCDD ekiplerinin dikkatiyle gerekli tedbirler alındı

İHA

Sel sularının zarar verdiği YHT Hattında olası faciadan dönüldü Konya Valisi Vahdettin Özkan, zarar gören YHT Hattında incelemelerde bulunarak çalışmaları takip etti Vali Özkan: "Öncelikle suyun tahliyesi daha sonra tahrip olan alanların tespiti ve bu tahribatın giderilmesi yönünde çalışmalar sürecek" Konya’da aşırı yağış sonrası sel sularının bir kesimini etkilediği YHT Hattında hasar meydana geldi, jandarma görevlileri ve TCDD ekiplerinin dikkatiyle gerekli tedbirler alındı

Konya Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattının bir kesiminde aşırı yağışların ardından meydana gelen sel nedeniyle tren seferleri iptal edildi. Selden rayların altında da oyulma meydana gelen kesimde bakım onarım ekipleri çalışmalarını sürdürürken, erken tedbir alınmasıyla olası bir facianın önüne geçildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan da, çalışmalarla ilgili bilgi alarak erken tedbir alan jandarma görevlileri ve ilgililere teşekkür etti.
Edinilen bilgiye göre, Konya’da bugün zaman zaman kısa süreli etkili olan aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından Konya Ankara YHT Tren Hattının Sarayönü mevkiinde sel meydana geldi.

Jandarma ekibinin dikkatiyle harekete geçilerek tedbirler alındı
YHT Hattı altındaki menfezler taşarken, sel suları tren yolunun bir kesimini kapladı ve rayların altını oydu. Devriye gezen jandarma ekibi dikkatiyle durumu fark etmesinin ardından durumu yetkililere bildirdi. Sefer yapan trenden yapılan yağış uyarısı sonrası Devlet Demir Yollarından yetkililer hız sınırlamasına gitti ve güzergahla ilgili kamera görüntülerini inceledi. TCDD ekiplerinin bölgeyi kontrol etmesi ve yapılan teknik analizlerin ardından tren seferleri iptal edilirken, sel meydana gelen kesime bakım onarım ekipleri sevk edildi ve çalışmalara başladı. Tüm birimlere gerekli uyarıların yapılması ve sel meydana geldiği esnada rayların altının oyulduğu kesimde Yüksek Hızlı Trenin bulunmamasıyla olası bir facianın önüne geçildi.

“Arkadaşlarımızın uyarısı ile gerekli tedbirler alındı”
Konya Valisi Vahdettin Özkan da sel meydana gelen bölgeye giderek incelemelerde bulundu, ekiplerin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Sel sularını fark ederek ilgili birimlere bildiren jandarma görevlilerine ve TCDD görevlilerine teşekkür eden Vali Özkan, dikkatleri ve zamanında yapılan uyarılar nedeniyle ekipleri tebrik etti. Vali Özkan yaptığı açıklamada, hiç beklenmeyen olağanüstü yoğun bir yağışa maruz kalındığını belirterek, “Bu lokasyonda yoğun bir yağış oldu. Saat 14.30’dan sonra hem çevredeki vatandaşlar, hem jandarmamızın hem de TCDD yetkililerinin takibi ve oradaki teknik donanımlı kameraların takibi sonucu buradaki durumla ilgili analiz yapılarak buraya ekiplerimiz sevk edildi. Burada biriken bir su vardı. Aşağı yukarı 300500 metre kadar bir kesimde tren rayının çevresinde daha sonrasında da rayların altında sel sularının tazyikinden dolayı oyulma oldu. Arkadaşlarımızın uyarısı ile hem tren seferlerinde önce yavaşlama daha sonrasında durdurulma tedbirleri alındı. Şu anda da bütün ekiplerimiz çalışıyor. Devlet Demir Yollarının bütün ilgili birimleri başta olmak üzere öncelikle suyun tahliyesi daha sonra tahrip olan alanların tespiti ve bunların bu tahribatın giderilmesi yönünde sabaha kadar sürekli çalışır vaziyette olacak. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hem böyle bir çok riskli durumu önceden tespit edip bildirilmesi, ekiplerin sevki hem de tahribatın giderilmesi anlamında şu anda çok yoğun bir çalışma yürütecekler. İnşallah yarına kadar ağırlıklı olarak tahribatın giderilmesi yönünde bir beklentimiz var arkadaşlarımız çalışıyor. Geçmiş olsun” dedi.

TCDD seferleri iptal etti
TCDD’den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise bugün KonyaAnkara YHT hattının bir kesiminde aşırı yağışlardan meydana gelen sel nedeniyle tren seferlerinin iptal edildiği belirtilerek, “Sarayönü mevkiindeki sel bölgesine bakım onarım ekipleri sevk edildi. Ekipler hattın onarımına başladı. Teknik ekibin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrasında yol trafiğe açılacak. Tren seferleri çalışmaların neticelenmesinden sonra başlayacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. AnkaraKonya ve İstanbulKonya seferleri de karşılıklı olarak iptal edildi. Yolculara bilet ücretleri kesintisiz olarak iade edildi” denildi.

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