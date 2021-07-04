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Otomobil, ışıkta bekleyen 3 araca çarptı; sürücü yaralandı

DHA

Otomobil, ışıkta bekleyen 3 araca çarptı; sürücü yaralandı


Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen 2 TIR ile bir tankere çarpan otomobilin sürücüsü Emre Demircan, yaralandı.  Demircan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Kaza, gece yarısı KonyaAdana kara yolu Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi.  Emre Demircan yönetimindeki 42 E 3328 plakalı otomobil girdiği kavşakta savrularak, kırmızı ışıkta bekleyen Ökgeş Günseven'in kullandığı 27 AEY 025 plakalı TIR ile Hüseyin Çiftçi´nin idaresindeki  70 E 1560 plakalı TIR'a ve Bekir Akın kullandığı 72 AE 475 Plakalı tankere çarptı. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Emre Demircan yaralandı. Araç içinde sıkışan Demircan, itfaiye ve sağlık görevlilerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılıp, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 
 
   DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA
2021-07-04 10:59:51

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