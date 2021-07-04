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Konya'da sel sonrası YHT hattı ulaşıma açıldı

DHA

Konya'da sel sonrası YHT hattı ulaşıma açıldı


Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da sağanak nedeniyle oluşan selden etkilenen Yüksek Hızlı Tren hattı, bakım ve onarım çalışmasının ardından yeniden hizmete açıldı.
Dün öğle saatlerinde başlayıp yaklaşık bir saat süren sağanak, kent merkezinde ve bazı ilçelerdeki mahallelerde etkili oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları´na (TCDD) ait YHT hattının Sarayönü ilçesi yakınlarındaki bölümü de sel suyuyla kaplandı. Konya-Ankara ve Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri iptal edildi. YHT hattı, yapılan bakım ve onarım çalışmasının ardından saat 05.00 itibarıyla yeniden ulaşıma açıldı.
TCDD'den yapılan açıklamada, ''Konya-Sarayönü mevkisindeki sel bölgesinde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları tamamlanarak Konya-Ankara YHT hattı demir yolu ulaşımına ve YHT işletmeciliğine açılmıştır. 04.07.2021 tarihi itibarıyla Ankara-Konya-Ankara ve İstanbul-Konya-İstanbul arasında tüm YHT'ler normal saatlerinde işletilecektir'' ifadesi kullanıldı.                                                                                                                 DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ
2021-07-04 11:42:15

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