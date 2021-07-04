Konya-Ankara YHT seferleri başladı

Konya'da dün etkili olan aşırı yağış sonrası oluşan sel nedeniyle kapanan KonyaAnkara Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden başladı.

Edinilen bilgiye göre, Konya'da dün etkili olan yağış sonrası Sarayönü mevkiinde meydana gelen sel nedeniyle Konya Ankara YHT hattında hasar meydana geldi. Seferlerin durmasına neden olan selin ardından KonyaAnkara YHT seferleri durduruldu. Yağışların durmasının ardından Sarayönü mevkisinde hasar gören demiryolu hattı bakım ve onarımdan geçirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından KonyaAnkara YHT hattı demiryolu ulaşımına ve YHT işletmeciliğine yeniden açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın (TCDD) resmi web sayfasından yapılan duyuruda, "Konya Sarayönü mevkiindeki sel bölgesinde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları tamamlanarak Konya Ankara YHT hattı demiryolu ulaşımına ve YHT işletmeciliğine açılmıştır. 04.07.2021 tarihi itibari ile AnkaraKonyaAnkara ve İstanbulKonyaİstanbul arasında tüm YHT'ler normal saatlerinde işletilecektir" denildi.

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