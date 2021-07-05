Meram’da ‘telafide ben de varım’ programları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "telafide ben de varım" programı, Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından eğitimler için tahsis edilen Berlika Trafik Eğitim Parkı’nda başladı.

Covid19 salgını ile birlikte okullarda eğitim online olarak gerçekleştirilirken Milli Eğitim Bakanlığı yaz tatilinin başlamasıyla ‘telafide ben de varım’ projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda Meram Kaymakamlığı, Meram Belediyesi ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğiyle Meram’da da telafi eğitimleri, düzenlenen açılış töreniyle başladı. Meram Belediyesi Berlika Trafik Eğitim Parkı’nda gerçekleşen programa Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Telafide ben de varım projesi, gönüllülük esasına göre gerçekleştirilecekken öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içerecek. Eğitim faaliyetleri, fiziksel, sosyal duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temaya uygun şekilde hayata geçecek.



"Meram’da 14 bin 141 öğrenciye ulaşılacak"

Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, telafide ben de varım programı ile ilgili bilgi verirken programın 31 Ağustos tarihine kadar devam edeceğini belirtti. Koca, “Türkiye genelinde tüm kurumlarla iş birliği yapılarak düzenlenen telafide ben de varım programı hayata geçiyor. Meram’da 700 öğretmenimiz programda görev alacak. Bu kapsamda 960 etkinlik ve eğitim programı uygulanacak. Bu kapsamda, farklı kademelerde 14 bin 414 öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz. Telafi programlarımız Kuranı Kerim eğitimi, bireysel ve takım sporları, akademik eğitimler gibi bir çok faaliyeti içermektedir. Bugün açılışı trafik eğitimi ile gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimize iki gurup halinde, polis arkadaşlarımız tarafından eğitim verilecek” dedi.



“Bir ağabeyiniz olarak telafide ben de varım”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise salgın süreciyle birlikte herkes gibi çocukların da stresli bir dönemden geçtiğini belirterek, “Salgın süreciyle birlikte uzun süredir çocuklarımızı bekleyen parklarımıza asıl şimdi yaz geldi. İnşallah bugün kavuşmamızın ilk günü olacak. Hem Berlika Trafik Eğitim Merkezimizde, Hem Meram Millet Bahçemizde, hem de Tantavi Kültür ve Sanat Merkezimizde öğrencilerimiz için hazırladığımız alanlar var. Çocuklarımızın tamamen eğlenerek ve öğrenerek güzel bir yaz geçirmesini hedefleyen bir telafi programı bu. Okuldan uzak kaldıkları dönemde arkadaşlarıyla ilişkisini yeniden canlandıracak bir süreç öğrencilerimizi bekliyor. Bir yandan da evlatlarımızı evlerde dijital dünya kıskacından da çıkarmış olacağız. Yine yarından itibaren başlayacak olan Yaz Spor Okullarımızda da bir çok öğrencimizi tesislerimizde misafir edeceğiz. Gelecek nesillerimizin eğitimi için elimizdeki bütün imkanlarla, ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Çocuklar; Meram Belediyesi olarak telafide biz de varız, bir ağabeyiniz olarak ben de varım” şeklinde konuştu.



“Bir ülkenin geleceğine verdiği önem eğitimden geçiyor”

Meram Kaymakamı Resul Çelik, telafide ben de varım programının önemine dikkat çekerek, “Bir milletin geleceğine verdiği önemi görmek için, o ülkenin evlatlarına verdiği değeri iyi görmek gerekiyor. Eğitimle ilgili her türlü desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. Evlatlarımız uzun süredir uzaktan eğitimle öğrenim görüyorlardı. Telafi eğitimi adı altında düzenlenen programla yüz yüze eğitim açığı bir anlamda giderilmeye çalışılacak. Bugün de çocuklarımızın ilk dersine hep birlikte şahitlik edeceğiz. Programa verdiği önemli destekten dolayı Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş’a teşekkür ediyorum. Programımız hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin trafik eğitimine eşlik eden Başkan Kavuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Koca çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Eğitimlerin sonunda çocuklara dondurma ikram edildi.

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