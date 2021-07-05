Karatay Belediyesi’nin bölgedeki yol genişletme çalışması devam ediyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, vatandaşların daha konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmeleri amacıyla yürüttüğü yeni yol açma, yol genişletme ile asfalt kaplama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Karatay Belediyesi, İstiklal Mahallesi’nde ulaşımı daha da kolaylaştıracak ve alternatif oluşturacak olan Yol Boyu Caddesi yol düzenleme ve genişletme çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaki yol düzenleme ve genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla ilçe merkezindeki yolun genişliği 25 metreye çıkarılmış oldu. Yapılan çalışmalarla söz konusu yol, artık çok daha konforlu ve güvenli bir yol oldu. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, İstiklal Mahallesi’ni ziyaret ederek Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Hasan Kılca, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, Karatay’ın dört bir yanında yeni yol açma, yol genişletme, asfalt ve satıh kaplama, yol onarım ile bakımın yanı sıra park yol çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini söyledi.



“Hemşehrilerimizin rahatı ve mutluluğuna önem veriyoruz”

Yeni asfalt sezonunu açmalarıyla birlikte ilçede yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Hasan Kılca, bu sezon için koydukları 250 bin ton asfalt hedefi için tüm ekipleriyle birlikte gece gündüz çalıştıklarına vurgu yaptı. Kılca, “Bu kapsamda İstiklal Mahallemizde de yol düzenleme ve genişletme çalışması yürütüyoruz. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne ait tesislerin hemen bitişiğindeki Yol Boyu Caddesi’ndeyiz. Çalışma yaparak buradaki yolumuzu 25 metreye çıkarıyoruz. Böylece hemşehrilerimizin çok daha rahat, konforlu ve güvenli ulaşım yapmalarına katkıda bulunmuş oluyoruz. Tabii bu ulaşım aksını oluştururken aynı zamanda Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne ait tesislerin yaklaşık 1,5 kilometrelik bahçe duvarlarını da tamamen yeniledik. Yaklaşık 2,5 milyon liraya mal ettiğimiz Yol Boyu Caddemizin İstiklal Mahallemize ve bütün Karataylı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Karatay’ın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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