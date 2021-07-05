Dellal’lardan Nasreddin Hoca Şenliği’ne davet

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği geleneksel Dellal’ın şenliğe daveti ile başladı.

Şenlik kapsamında Dellal’lar Akşehir’in cadde ve sokaklarını gezerek; halkı etkinliklere çağırırken, İlçe protokolünü de makamında ziyaret edip onları da etkinliklere davet etti. Akşehir Hükümet Konağı’na geçen Dellallar burada İlçe Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz’ı makamında ziyaret ettiler. Kaymakam Kurnaz; bugün başlayan 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliğinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Şenliğe katılmak isteyen herkesi Akşehir’e beklediklerini belirtti.

Davul çalarak Akşehir Belediye Binası’na gelen Dellal’lar, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’dan bahşiş alarak Başkan Akkaya’ya davul çaldırttılar. Başkan Akkaya “Bu şenliğin Nasreddin Hocamızı en güzel şekilde anlamak ve onu en güzel şekilde anlatmak adına bir fırsattır. Bugün itibari Dellallar daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na geçerek burada da Başkan Yardımcısı Yaşar Özden'le görüşüp şenliğe davet ettiler. Dellallar daha sonra Akşehir cadde ve sokaklarında da dolaşıp davul çalarak şenliğin başladığını söyleyerek tüm herkesi şenliğe davet etti.

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