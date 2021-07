Genç KOMEK Yaz Okulu 60 bin öğrenciyle eğitimlere başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, Konya ve Türkiye genelinden 60 bin, Balkanlarda da bin öğrencinin katılımıyla çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlere başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, 714 yaş aralığındaki 60 binin üzerinde öğrencinin katılımıyla çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlere başladı. Her yıl on binlerce öğrencinin yaz tatilini verimli geçirmesi için eğitimler veren Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu’nda bu yıl çevrim içi eğitimlerde Konya’dan, Türkiye genelinden ve dünyanın farklı ülkelerinden öğrenciler misafir ediliyor. 714 yaş aralığındaki öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanan Yaz Okulu’na bu dönem de çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Konya dışından toplam 4 bin 150 kaydın alındığı Genç KOMEK Yaz Okulu’nda Konya’dan sonra en çok kayıt alınan iller arasında; Ankara (651), İstanbul (536), Antalya (280), İzmir (199), Karaman (191), Aksaray (169), Bursa (161), Adana (138), Kayseri (109) ve Mersin (106) bulunuyor. Çevrimiçi eğitimlerde kız ve erkek 60 bin çocuğa ayrı sınıflarda toplamda 3 bin öğretmen ile Kur’anı Kerim, Değerler Eğitimi ve eğitici dersler verilirken; dünyanın her yerinden öğrencilere de Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak çevrimdışı eğitimler verilecek.



Pek çok eğitici ve eğlenceli etkinlik

Genç KOMEK Yaz Okulu, bu yaz çevrim içi eğitimlerin yanında öğrencilere pandemi kuralları doğrultusunda yüzme, kamp, piknik ve atölye çalışmaları ile yüz yüze etkinlik ve aktiviteler de düzenleyecek. Yaz Okulunda; Hayalini Resmet, Ahşap Oyuncak Boyama, El Sanatları, Verimli Ders Çalışma, Drama Kulübü, Dönüştür AtMa, Temel Matematik Kulübü, Ahşap Oyuncak Boyama, Karikatür, Resim, Robotik Yazılım ve Kodlama, Verimli Ders Çalışma Yöntemleri, Çocuk Korosu ve İngilizce Konuşma Kulübü gibi yüz yüze etkileşimin olacağı atölye grupları oluşturulacak. GENÇ KOMEK İHTİSAS Genç KOMEK Yaz Okulu’nda; Kur’anı Kerim’i Düzgün ve Güzel Okuma, Arduino, Sketchup ile Modelleme, Yazarlık Becerileri, Dijital Resim, Resim, İhtisas Müzik Bağlama ve İhtisas Müzik Gitar gibi ihtisas kurslarına kayıt olan öğrencilere seçtikleri branşlarda seviye belirleme sınavı yapılırken sonuçlarına göre yerleştirme yapılarak derslere devam ediliyor. Yaz Okulu’nu başarıyla bitiren ihtisas grubu öğrencileri, isterlerse güz döneminde de kayıtlarını yenileyerek eğitime devam etme imkanı bulacak.



Öğretmen bilgilendirme eğitimleri

Genç KOMEK Yaz Okulu’nda görev alan her yaş grubu için hazırlanan birbirinden farklı derslerde görev alacak öğretmenlere Genç KOMEK’in işleyişi ve müfredatlarıyla ilgili eğitimler verildi. Eğitimlerde Konya dışından katılan ve KOMEK’le ilk defa tanışacak olan öğretmenlere KOMEK’in tanıtımı yapılırken uzaktan eğitim merkezi görevlileri tarafından tüm bilgiler detaylarıyla anlatıldı. Her yaş grubuna özel hazırlanan müfredatların dijital ortama uygun olarak öğrenci paneline yüklendiği Genç KOMEK Yaz Okulu’nda her öğrenci ders kitaplarına panelden ulaşarak eğitim içeriklerini takip edebilecek. Öğrenciler panelden; devamsızlık süresine, derslerinin günsaatsüre bilgisine, eğitimlere nasıl katılım sağlayacağı hakkındaki bilgilere, ödüller için puanlama tablosuna, güncel duyurulara, destek videolarına, ders dışı faaliyet ve etkinliklere ulaşabiliyor. Aynı zamanda panel üzerinde bulunan eğitim sistemi destek numarasından da mesai saatleri içerisinde her türlü sorun ve sorular için bilgi alınabiliyor.

Genç KOMEK Yaz Okulu’nda öğrenciler, ezberledikleri sure, dua, hadis, adabı muaşeret kuralları ve eğitici derslerde kazandıkları puanlarla sürpriz hediyeler kazanma fırsatı da bulacak. Ödüller, her öğrencinin kendi yaş grubu içinde puanlaması yapılarak belirlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.