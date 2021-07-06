Nasreddin Hoca Şenliğinde açık hava sinemasına yoğun ilgi

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında açık hava da gerçekleştirilen sinema gösterimi vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlenildi.

Akşehir Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlik öncesi Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya bir konuşma yaptı. Başkan Akkaya, pandemi nedeniyle bu yılda kademeli normalleşme sürecinde şenlikleri gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, önümüzdeki yıl tam normalleşme süreciyle konserler ve benzeri etkinliklerinde şenlik içerisinde yer alacağını belirtti. Başkan Akkaya, konser etkinlikleri olmasa da dolu dolu etkinlikler, tiyatrolar, sergiler ve çeşitli gösterilerle güzel bir şenlik olacağını kaydederek, Nasreddin Hoca’nın ve Akşehir’in tanıtımına katkı sağlayacak bir şenlik olmasını temenni etti.

Başkan Akkaya’nın konuşmasının ardından gerçekleştirilen sinema gösteriminde ‘Beyaz Hüzün’ isimli film vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Akşehir Belediyesi gösterim sırasında vatandaşlara patlamış mısır ikramı da yaptı.

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