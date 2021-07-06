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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay Kent Konseyi’nden “Yaz Okulu” projesi

İHA

Karatay Kent Konseyi’nden “Yaz Okulu” projesi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlerin yaz aylarını daha verimli, üretken ve keyifli geçirmeleri amacıyla 5 hafta sürecek “Yaz Okulu” projesini hayata geçiriyor.
Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlere yönelik olarak hazırladığı “Yaz Okulu” projesini hayata geçiriyor. Gençlerin yaz tatillerini daha verimli ve keyifli geçirmelerini amaçlayan, çeşitli gezi ve etkinliklerle sosyal, kültürel ve kişisel gelişimine katkı sağlanması hedeflenen söz konusu projeye başvurular ise 12 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. “Yaz Okulu” Projesi 26 Temmuz Pazartesi ile 20 Ağustos Cuma günleri arasında gerçekleştirilecek. Karatay Belediyesi 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu’nda Kur’anı Kerim, Siyeri Nebi, İlmi Hal, Sahabe Hayatı gibi derslerin yanı sıra gençlerin kendilerini ve yeteneklerini tanıyacak daha birçok sportif ve sosyal etkinlik de yapılacak. Yine halı saha, yüzme, paintball, şehir içi ve şehir dışı geziler, doğa kampları, gibi sosyal ve sportif faaliyetlerle de Karataylı gençler, bu yazı dolu dolu geçirecek. Öte yandan söz konusu proje yalnızca Karatay’da ikamet eden ya da Karatay’da okuyan öğrencilere yönelik olacak. Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin hazırladığı projeden 14 ile 18yaş arasındaki gençler faydalanabilecek ve “Yaz Okulu”, kontenjanlarla sınırlı olacak. Kurslar ise tamamen ücretsiz olacak.

“Gençlerimizin kendilerini yetiştirmesi için destek veriyoruz”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, proje dolayısıyla Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ne teşekkür etti. Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak çocuklarımıza ve gençlerimize çok önem veriyoruz ve bu kapsamda bugüne kadar pek çok proje hayata geçirdik. Karatay Kent Konseyimiz ile Gençlik ve Kadın Meclislerimiz de dijital platformlarda Çevrimiçi Okumalar’dan Sıfır Atık ve Geri Dönüşüme, OkurYazar Buluşmaları’ndan seminer, konferans ve daha birçok güzel programlar gerçekleştiriyor. Şimdi de Yaz Okulu projesi ile gençlerimizin yaz tatillerini dolu dolu geçirmelerini amaçlıyorlar. Gayretli çalışmaları dolayısıyla Kent Konseyi Gençlik Meclisimizi tebrik ediyorum ve tüm gençlerimizi Yaz Okulu’na bekliyoruz” dedi.
Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu da, Kent Konseyi olarak gençlerin kendilerini her anlamda geliştirecek ve yetiştirecek projeler üretmeye devam edeceklerine vurgu yaparak tüm Karataylı gençleri Yaz Okulu’na katılmaya davet etti. Babuççu ayrıca, projeye desteklerinden dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya da teşekkür etti.

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