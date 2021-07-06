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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Behzat Uygur, Akşehir’de pidecilik yapıp yorgan dikti

İHA

Behzat Uygur, Akşehir’de pidecilik yapıp yorgan dikti

Bu yıl gerçekleştirilen 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’nde temsili Nasreddin Hocalık görevini üstlenen ünlü sanatçı ve tiyatrocu Behzat Uygur, Arasta Çarşısı'nda fırında pidecilik, dikimhanede yorgancılık yapmaya çalışırken, yaşlı demirci ustası ile de eğlenceli diyaloglar yaşadı.
Sanatçı Behzat Uygur’a gezisi sırasında Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel’de eşlik etti. Gezi sırasında Akşehir’deki pide fırınlarından birine giren sanatçı burada meşhur Akşehir Tahinli pidesinin yapımını öğrenerek pideci küreğini eline alıp fırından yeni pişmiş tahinli pideleri çıkardı. Tarihi Arasta Çarşısında yorgan dikimevinde yorgancılardan işin nasıl yapıldığının tekniğini öğrenmeye çalışan Uygur, yorgan dikim işini beceremeyince üzerine hazır dikilmiş bir yorganı alıp “Ben en iyisi bu yorganın altına girip uyuyayım” diye espri yaptı.
Gezisi sırasında yoğun ilgi gören sanatçıyla esnaf ve vatandaşlar fotoğraf çektirmek için yarışa girerken yaşlı bir demirciye uğrayan sanatçı ile demirci arasında eğlenceli anlar yaşandı. 90 yaşında olduğunu öğrendiği demirci ustasına “Çırak yetiştirdin mi? Bu işin ölmemesi lazım” diyen Uygura’a, demirci ustası Ali Aslan “Çırak bulamıyorum. Bu iş öldü. Ben de yaşlandım. Ben öldükten sonra ne yapayım çırağı” dedi. Behzat Uygur da, “Benim oğlanı sana çırak göndereyim” diye espri yaptı.
Başkan Akkaya ile birlikte restorasyonu tamamlanan Rüştü Bey Hanı, Tarihi Kilise ve Yukarı Hamam’ı ziyaret eden Uygur, özellikle Tarihi Kilisedeki akustiğe hayran kaldı. Akşehir’de çok güzel zaman geçirdiğini belirten Sanatçı Behzat Uygur “1975’li76’lı yıllarda babamla birlikte de Akşehir’e gelmiştim. Şehri şehir yapan, güzelleştiren orada yaşayan insanlardır. Akşehir ismi gibi güzel bir şehir. Buraya geldiğimden itibaren Başkanım ve Kültür Müdürüm tüm misafirperverliklerini gösterdiler. Tüm esnaf ve Akşehir halkı da aynı şekilde. Çok mutlu duygularla ayrılıyorum ama sadece mutlu duygularla ayrılmıyor aynı zamanda meşhur Akşehir kirazından da götürüyorum. Ben herkese tekrar teşekkür ediyorum. Nasreddin Hoca’nın diyarı Nasreddin Hoca’ya yakışır şekilde devam ediyor” şeklinde konuştu.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, temsili Nasreddin Hoca’nın tebdili kıyafet yaparak Akşehir esnafını ziyaret edip, onların ahilik geleneğini yaşatıp yaşatmadığını kontrol ettiğini söyleyerek “Sanatçımız Akşehir’den güzel anılarla ayrılıyor. Kendisinin bu teşrifinden çok memnuniyet duyduk. Nasreddin Hocamızı canlandırması da bizim için ayrı bir onur” diye konuştu.

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