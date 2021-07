Konya'da 32 derslikli okulun temeli atıldı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Yazır Mahallesinin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan 32 derslikli okulun temeli düzenlenen törenle atıldı. Okulun 2022 yılı içerisinde tamamlanarak açılması bekleniyor.

Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP), Sille Tabiat Okulu gibi Türkiye’de örnek projelerle eğitim yatırımlarını sürdüren Selçuklu Belediyesi, Yazır Mahallesi’nin önemli bir ihtiyacı olan 32 derslikli okulun yapımı için temel atma töreni düzenledi. Büyükşehir caddesi üzerinde yapılan okul, tamamlandıktan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilecek. Bodrum, zemin ve iki kattan oluşan okulun içinde 30 öğrenci kapasiteli 32 derslik, kütüphane, atölyeler, çok amaçlı salon ve spor salonu yer alacak. 7 bin 558 metrekare alanda inşa edilen okulda ayrıca peyzaj ve otopark düzenlemesi de yapılacak. 17 milyon 700 bin TL’ye mal olacak okulun 2022 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor.



“Eğitime yapılan yatırımlar ülkemizin geleceğinin inşası olarak görüyoruz”

Programın açılış konuşmasını yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak eğitime yapılan yatırımları ülkemizin geleceğinin inşası olarak görüyor, bu nedenle eğitim yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Türkiye’de bir marka haline gelen ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz Selçuklu Değerler Eğitimi Programımız ile geleceğe adım attık. Çocuklarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesine imkân sağlarken, daha modern, daha konforlu ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri için fiziki altyapının geliştirilmesine önemli katkılar sunduk. “Konya Okuyor” diyerek çıktığımız aydınlık yolda, Selçuklu’yu Türkiye’nin en çok kütüphanesi olan ilçe haline getirdik. 81’i okul kütüphanesi, 8’i halk kütüphanesi ve biri Çocuk Kütüphanesi olmak üzere toplam 90 kütüphaneyi ilçemize kazandırdık. 545 bin kitap ve 135 bin üye sayısı ile kütüphanelerimizi okuyucu ile buluşturup anlamlı hale getirdik. Milli Eğitim Bakanlığımızın çizdiği 2023 vizyonu doğrultusunda ilçemizde; Sille Tabiat Okulu, Ahmet Keleşoğlu Sanat ve Tasarım Atölyesi, Selçuklu Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanesi ve Trafik Eğitim Parkı gibi okul dışı öğrenme ortamlarını hayata geçirdik. Eğitimde; öğrencilerimizin akademik başarı kadar, insani değerlerin yaşatılmasını önemli gören bir bilinçle sosyal, sanatsal, kültürel değerler ve sorumluluk duygusu ile “tasarlamanın, yapmanın, üretmenin” hazzına varmalarına katkı sağladık. Pandemi sürecinde, Yazır ve Fatih Mahallelerimizde oluşturulan, gelişmiş teknolojik ve bilgi işlem altyapısına sahip Uzaktan Eğitim Merkezlerimiz ile öğrencimizin nezih ve hijyenik ortamlarda canlı ders desteği alabilmelerine, grup ve bireysel ders çalışmalarına ve bilgiye ulaşmalarına imkan sağladık” dedi.



“Güzel yarınların mimarı çocuklarımıza ne yapsak az”

Yeni nesil Selçuklu Şehir Kütüphanesi, Selçuklu Sosyal Gelişim ve Sanat Merkezi ile birlikte Okul Dışı Öğrenme Ortamlarını da yakın gelecekte hizmete sunacaklarını belirten Başkan Pekyatırmacı, “Bugün burada temelini atacağımız 32 derslikli okulumuz hakkında da bilgi vermek istiyorum. Toplam maliyeti 17 milyon 700 bin TL olan okulumuz, 7 bin 558 metrekare alana sahip olacak. Bodrum ve zemin dahil 4 katı bulunan okulumuzda, 30 öğrenci kapasiteli 32 derslik yer alacaktır. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin birbiriyle uyumunu hedefleyen öğretim sistemi doğrultusunda kütüphane, drama atölyesi, ahşap atölyesi, fen atölyesi, resim atölyesi, özel öğrenci atölyesi, dil atölyesi, robotik kodlama atölyesi, düşünme becerileri atölyesi, müzik atölyesi, çok amaçlı salon, spor salonu fonksiyonları ile tam donanımlı bir okulu eğitime kazandırmış olacağız. Okulumuzu inşallah 2022 yılı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Yazır Mahallemize kazandıracağımız bu güzel eğitim yuvası ile Selçuklu Belediyesi bugüne kadar yaklaşık 200 milyon TL’lik yatırım ile eğitim camiasına destek olmuştur. Güzel yarınların mimarı olacak en kıymetli varlıklarımız evlatlarımıza ne yapsak az” şeklinde konuştu.



“Bu hizmet Türkiye’ye örnek olacak”

Selçuklu Belediyesi’nin eğitim konusunda çok önemli işlere imza attığının altını çizen Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük: “Eğitime vermiş olduğu desteklerden dolayı başkanımıza ve ekibine ben gönülden şükranlarımı sunuyorum. Son dönemlerde konuştuğumuz en önemli konu, öğrenmede imkan eksiklerinin, farklılıklarının en az hale getirilmesi, farkın ortadan kaldırılması Konya baktığımızda da bu konuda bir destan yazıyor şu an fiziki imkanlar öğrenme imkanlarını ortadan kaldırıcı en temel faktör. Belediyelerimize bakıyoruz fiziki bina yapımı ve diğer eğitimle ilgili net konular varsa hiç ikinci bir cümleyi konuşmadan ifade etmeden hatta bizimle bile istişare etmeden eğitim için yapılması gereken neyse sonuna kadar yapıyorlar. 32 derslikte sadece 4 duvar arasında eğitim yapılacak bir eğitim yuvası değil, spor salonuyla, kütüphanesi ile, sosyal etkinlik alanlarıyla komple bir okulu bize teslim etmiş oluyorlar. Gerçekten bu anlayış bu bakış açısı bu yaklaşım Konyamız Türkiye'ye bir model haline gelmiş oldu. Ben böyle bir binayı bütün müştemilatıyla bize kazandıracakları için ve bütün okullarımıza her alanda hizmetlerinden dolayı başta büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere Selçuklu Belediye başkanımıza teşekkür ediyor bu hizmetin şehrimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.



“Belediyemizle eğitim alanında da işbirliği halindeyiz”

Konuşmasında Selçuklu Belediyesinin eğitime sağladığı katkılarından bahseden Selçuklu İlçe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, "Bugün yine çok güzel bir faaliyet için bir arada toplanmış bulunmaktayız. Selçuklu belediyemizin birçok alanda yaptığı faaliyetler gibi eğitim alanında yaptığı faaliyetlerde bizi mutlu etmekte ve gururlandırmakta. İl Milli Eğitim Müdürümüzün de dediği gibi belediyemiz her alanda bizimle birlikte, eğitim alanında da fazlası ile bizimle birlikteler, çok güzel işleri birlikte yapıyoruz. İnşallah şehrimize katkısı olacak olan bu 32 derslikli eğitim binamızın güzelliklere vesile olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“İşbirliği bir berekete dönüşüyor”

Konuşmasında tüm Konya’nın işbirliğine vurgu yapan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Bu şehrin mülki amirlerinden, belediye başkanlarından muhtarlarına kadar hayırseverliği ile bütünleşen kamunun tüm imkanları kullanılarak bu şehirde yaşayanların hayatını kolaylaştırmak için yapılan iş birliği bir berekete dönüşüyor. Bugün temeli atılan bu eğitim binamız modern bir bina olmakla birlikte faaliyet açısından da pek çok imkanı içerisinde barındıracaktır. Geçmişte okuduğumuz okullara bakınca ülkemizin ve şehrimizin büyüdüğünü görüyoruz hamdolsun. Bu güçlenen Türkiye'de bizden sonraki kuşakların çok daha huzurlu yaşaması adına başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan valimize, kaymakamımıza, il ve ilçe belediye başkanlarımız ile siyasette bulunan değerli vekillerimizden ilçe teşkilatlarımıza kadar görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesile ile bu güzel eseri ilçemize kazandıran Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı ve ekibine teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi.



“Buradan yetişecek nesiller yarınları şekillendirecek”

Eğitim yatırımlarının kıymetinin gelecekte daha iyi anlaşılacağını ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, “Gelecek nesiller Türkiye'nin en önemli gücü ve potansiyeli. İşte biz bu genç nüfusu ne kadar iyi eğitebilirsek, ne kadar iyi donatabilirsek yarınlara ne kadar iyi hazırlayabilirsek Türkiye o derece güçlü olacaktır. Yarının Türkiye'sinin çok daha güçlü olması için atılan çok büyük bir adımın daha temelini atıyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. Gerçekten bu işleri 19 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da öncülüğünde hiç dur demeden duraksamadan hiç beklemeden kesintisiz bir şekilde yapıyoruz. AK Parti'nin hizmet serüveni gerçekten artık bütün dünyaya rol model olur şekilde. Bu güzel okulumuzdan inşallah yetişecek nice bilim adamları, nice ilim adamları, nice önemli şahsiyetler, şehrimize, ülkemize büyük değerler katacaktır. Ben buna gönülden inanıyorum ve bu attığımız adımların önemini yarınlarda çok daha iyi anlayacağız hem bugünün Türkiye'si, hem yarının Türkiye'si için bu tür çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz Ben tekrar başta kıymetli Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı bey olmak üzere emeği geçen herkese şahsım, partim ve Cumhurbaşkanımız adına çok çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile 32 derslikli okulun temeli protokol tarafından atıldı.

Temel atma törenine, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın yanı sıra, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Konya İl Müftüsü Ali Öge, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Süleyman Savran, AK Parti Selçuklu İlçe Başkan Mustafa Hakan Özer, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Selçuklu Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

