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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Büyükşehir’e altyapı için 155 milyon lira desteği

İHA

Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı kapsamında düzenlenen İLBANK ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması İmza Töreni'nde Konya Büyükşehir Belediyesine 155 milyon TL hibe desteği sağlandı.

Konya Büyükşehir’e altyapı için 155 milyon lira desteği

Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı kapsamında düzenlenen İLBANK ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması İmza Töreni’nde Konya Büyükşehir Belediyesine 155 milyon TL hibe desteği sağlandı.
Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı kapsamında İLBANK ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması İmza Töreni düzenlendi. Ankara ATO Congresium'da; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avrupa Birliği Delegasyonu Türkiye Başkanı ve Büyükelçisi Nikolaus MeyerLandrut ve Dünya Bankası Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame’nin katılımı ile yapılan programda 15 belediyenin yeni atık su, içme ve yağmur suyu ile katı atık projelerini içeren İLBANK ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması imzalandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir’in de imza attığı protokol de FRIT II kapsamında Dünya Bankası aracılığıyla KOSKİ’nin 3 projesine 155 milyon TL (13 milyon 170 bin Euro) hibe sağlandı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İLBANK vasıtasıyla sağlanan 155 milyon TL’lik hibe desteğinin hayırlı olmasını dileyerek, hayata geçirilecek projelerin çevresel sorunların çözümü ve daha yaşanabilir bir şehir açısından büyük katkı sağlayacağını söyledi. Başkan Altay, hibe desteği nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avrupa Birliği Delegasyonu Türkiye Başkanı ve Büyükelçisi Nikolaus MeyerLandrut ve İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük’e teşekkür etti. Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı kapsamında düzenlenen programa Fransa Ankara Büyükelçisi Hervé Magro ve Fransız Kalkınma Ajansı Türkiye Ülke Direktörü Serge Snrech de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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