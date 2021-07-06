Konya'da arkadaş cinayeti sanıkları suçlamayı kabul etmedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da arkadaş cinayeti sanıkları suçlamayı kabul etmedi

DHA

Konya'da arkadaş cinayeti sanıkları suçlamayı kabul etmedi


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA´da su tahliye kanalında cansız bedeni bulunan Hulusi İnan'ı (42), içki içtikten sonra dövüp öldürdükleri suçlamasıyla tutuklanan arkadaşları Arif Gül (29) ve Bilal Yarar'ın (31), 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanmalarına başlandı. Sanıklar, İnan ile kavga ettiklerini ama öldürmediklerini söyledi.
Hulusi İnan'ın cansız bedeni geçen yıl eylül ayında Karatay ilçesi Sakyatan Mahallesi'ndeki su tahliye kanalında bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İnan'ın en son olaydan 3-4 gün önce Arif Gül ve Bilal Yarar ile mahallede alkol alıp, kavga ettikleri belirlendi. Gül ve Yarar, döverek öldürdükleri İnan'ın cesedini su tahliye kanalına attığı iddiasıyla tutuklandı.
'ENGELLEMEYE ÇALIŞTIM'
Arif Gül ve Bilal Yarar, 'kasten öldürme' suçundan Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Bugün görülen duruşmaya 2 sanık bulundukları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katılırken, Hulusi İnan'ın eşi, çocukları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Sanıklardan Arif Gül, olay günü Hulusi İnan ve Bilal Yarar ile birlikte içki içtiklerini söyledi. Gül, savunmasında, ''Hulusi, alkolün etkisiyle önce Bilal´e daha sonra da bana küfretmeye başladı. Evine bırakmak istedik. Evini hatırlamıyordu. Onun telefonundan eşini ve kızını aradık. Telefona bakan olmadı. Küfrediyordu sürekli. Daha sonra olay yerine gittik. Bilal, Hulusi´yi aşağıya indirdi. Küfürleri yediremeyince baldırına 2 kez tekme attım. Daha sonra Bilal maktulü dövmeye başladı. Hulusi yerdeydi. Ayağıyla kafasına vuruyordu. Ben engellemeye çalıştım. Bir insan ölsün istemedim. Bilal su kanalına doğru çekiyordu. Sonra onu, kızarak geri yola doğru sürükledim. Orada Bilal ile tartıştık. Oradan uzaklaştım. Onun öldüğünü 2-3 gün sonra öğrendik. Oğlu Ramazan, Bilal´i arayıp `Babam nerede?´ diye sorunca olay yerine gidip baktık. Cesedi görmedik" dedi.
'ŞAKA YAPIYOR SANDIM'
Suçlamaları kabul etmeyen Bilal Yarar da, ifadesinde ''Olay günü Hulusi beni arayarak 'Beni al´ dedi. Evinin yakınından bir yerden aldık. Birlikte içerek dolaşıyorduk. Marketten cips gibi yiyecekler aldık. Sonra onun evinin bulunduğu mahalleye gittik. Ben evini bilmediğimden bulamadım. Daha sonra da o sarhoş olduğu için evini tarif edemedi. Kızını ve eşini aradım. Açan olmadı. Araç içerisinde gezerek içtiğimiz için Saman Pazarı bölgesinde, çalışan kadınlarla konuşmak istedi. Biz de bıraktık. Kadınlar bunu istemeyince küfrederek geri geldi. Oradan ayrılıp olay yerine doğru gittik. Yolda bize küfürler ediyordu. Olay yerine gittik, dere kenarına. Beni araç etrafında kovalamaya başladı. İlk başta şaka yaptığını düşündüm. Yanağına yumruk attım. Arif de kemerle 3 kez vurdu. Sonra beni yine kovaladı. Ayağı kayıp düştü. Birkaç tekme vurdum. Sonra alkolün etkisiyle kanala atmak istedim. Arif engelledi. `Yapma çoluğumuz çocuğumuz var´ dedi. Ben de durdum. Sonra, yüzüne su vurarak ayılttık. Arif ile tartıştık daha sonra araca binip oradan ayrıldık. Olaydan 2 gün sonra da oğlu beni aradı eve gelmediğini söyledi. Arif ile birlikte olay yerine gittik. Sadece ayakkabısını bulduk. Hulusi bizi şikayet etmesin diye ayakkabısını dereye fırlattım'' ifadesini kullandı.
'BABAMI BİLEREK ÖLDÜRDÜLER'
Duruşmaya katılan Hulusi İnan'ın oğlu Ramazan İnan, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, ''Benim babam alkolik bir adam değildi. Küfürbaz hiç değildi. Babamı bilerek öldürmüşler, şikayetçiyim" dedi.
Mahkeme heyeti, ifadelerin ardından Bilal Yarar ve Arif Gül´ün tutukluluk hallerinin devamına, bölgedeki plaka tanıma sistemi kayıtlarının incelenip, kullandıkları aracın yer ve zamanın tespit edilmesiyle adli tıp raporunun incelenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-07-06 17:35:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya Büyükşehir’e altyapı için 155 milyon lira desteği
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’e altyapı için 155 milyon lira ...
Başkan Altay İSO İkinci 500’e giren Konyalı firmaları tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Altay İSO İkinci 500’e giren Konyalı firmaları ...
Temsili Nasreddin Hoca Behzat Uygur, fırında tahinli pide pişirdi
YEREL HABERLER Temsili Nasreddin Hoca Behzat Uygur, fırında tahinli ...
Konyaspor'da performans testleri sürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor'da performans testleri sürüyor
Balkonda intihara kalkıştı, elindeki bıçağı süpürge sapıyla polis düşürdü
YEREL HABERLER Balkonda intihara kalkıştı, elindeki bıçağı süpürge ...
Konya'da 32 derslikli okulun temeli atıldı
YEREL HABERLER Konya'da 32 derslikli okulun temeli atıldı
Erol Kaya: Hedefimiz hizmet çıtasını yukarıya taşımak
YEREL HABERLER Erol Kaya: Hedefimiz hizmet çıtasını yukarıya taşımak
Behzat Uygur, Akşehir’de pidecilik yapıp yorgan dikti
YEREL HABERLER Behzat Uygur, Akşehir’de pidecilik yapıp yorgan dikti
Kendine bıçakla zarar veren hemşireyi polis ikna etti Polisin elindeki bıçağı sopayla düşürmeye çalışması üzerine bıçağı defalarca karnına saplamaya çalışan Dilet T., daha sonra demir korkuluklara tutunarak aşağıya inmemek için direndi
YEREL HABERLER Kendine bıçakla zarar veren hemşireyi polis ikna ...
Karatay Kent Konseyi’nden “Yaz Okulu” projesi
YEREL HABERLER Karatay Kent Konseyi’nden “Yaz Okulu” projesi
Konya Büyükşehir’den Cihanbeyli’ye 19 kilometre daha mahalle yolu
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den Cihanbeyli’ye 19 kilometre daha ...
Başkan Kağnıcı, ikinci 500'deki Konyalı firmaları tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Kağnıcı, ikinci 500'deki Konyalı firmaları ...
Konya devler listesinde 22 firma ile temsil edildi
YEREL HABERLER Konya devler listesinde 22 firma ile temsil edildi
Başkan Kavuş’tan Covid-19 aşısı çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Kavuş’tan Covid-19 aşısı çağrısı
Türkiye’nin en kapsamlı online spor eğitiminde ikinci dönem başladı
YEREL HABERLER Türkiye’nin en kapsamlı online spor eğitiminde ikinci ...
Konyasporlu futbolcular performans testinden geçti
YEREL HABERLER Konyasporlu futbolcular performans testinden geçti
Başkan Öztürk, İSO 2. 500 listesine giren firmaları tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Öztürk, İSO 2. 500 listesine giren firmaları ...
Konya’da kurşunlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Konya’da kurşunlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Eşinin sıcak suyla haşladığı Rukiye: Yaptığı işi yarım bırakmayacak
YEREL HABERLER Eşinin sıcak suyla haşladığı Rukiye: Yaptığı işi ...
Selçuk Üniversitesi akademik tecrübesini SOBE Vakfı ile paylaşacak
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi akademik tecrübesini SOBE Vakfı ...
Nasreddin Hoca Şenliğinde açık hava sinemasına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Nasreddin Hoca Şenliğinde açık hava sinemasına yoğun ...
62. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği başladı Şenlikte temsili Nasreddin Hoca Behzat Uygur, denizlerdeki müsilajdan kurtulmak duasıyla göle maya çaldı
YEREL HABERLER 62. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği ...
Konyaspor Soner Dikmen ile iki yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Konyaspor Soner Dikmen ile iki yıllık sözleşme ...
Yumrukladığı akrabası 22 gün sonra öldü, yeniden gözaltına alındı (2)
YEREL HABERLER Yumrukladığı akrabası 22 gün sonra öldü, yeniden ...